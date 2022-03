Paulucci muestra su preocupación tras caer por segunda vez: “Este no es el camino”

Universidad Católica perdió ante Cobresal en El Salvador. Un partido que significa la segunda derrota consecutiva para los dirigidos por Cristian Paulucci en el Campeonato Nacional. Algo que con él en la banca no había ocurrido antes.

Precisamente fue el estratega quien habló tras el encuentro y se mostró muy disconforme por la actuación de sus dirigidos. De tal forma, arrancó la rueda de prensa, explicando uno de los cambios iniciales que presentó el domingo y que no le dio resultado: “A Marcelino (Núñez) no lo veía bien, por eso puse a Felipe Gutiérrez”.

En lo futbolístico, considera que fueron superiores durante la primera media hora, pero reconoce que con ello no basta. “No supimos en el segundo tiempo retomar lo que habíamos hecho hasta el 30′. En dos minutos de desconcentración nos dieron vuelta el partido y se nos hizo cuesta arriba”, aseveró.

Para este encuentro, el elenco minero dispuso una línea de tres defensores, repitiendo lo expuesto por Palestino la semana pasada, sin embargo, para Paulucci las derrotas no pasan por un tema esquemático: “Sino todos los que juegan con tres atrás nos ganarían. En el fútbol no hay secretos. Tenemos que seguir trabajando”.

El nivel exhibido por la UC no ha sido el mejor durante la competencia, incluso durante los partidos que ganó. Para el DT, los primeros tres duelos fueron “solo buenos, no muy buenos” y sostiene que “debemos volver a ser la Católica que cerró torneo el pasado”.

No la pasan bien

Los Cruzados recibieron seis goles en los últimos dos partidos, además, han tenido cuatro penales en contra en cinco fechas. Problemas defensivos que Paulucci busca aminorar. “No estamos fuertes defensivamente y me refiero a todo el equipo, no solo a la zaga. En el fútbol moderno todos defienden y todos atacan”, dijo.

El entrenador dejó en claro que aún no superan la ausencia de Valber Huerta, quien partió a México para esta temporada. “Se nos fue un baluarte y estamos en proceso de rearmado”, fueron sus palabras al respecto.

Sobre el tema de las penas máximas en contra, asegura que son errores propios, pero no deja atrás las polémicas arbitrales: “No le podemos echar la culpa al arbitraje si nosotros cometemos penales absurdos. Aun así, el no unificar criterios va a provocar que todos los técnicos nos quejemos. El otro día íbamos 2-2 y no nos cobran un penal a favor que hubiese significado otro resultado”.

El torneo empezó bien para la Universidad Católica, sumando nueve puntos en tres fechas, pero incluso en ese momento se notó una dificultad mayor a la de la temporada pasada para quedarse con las unidades. Eso, sumado a las últimas dos caídas, es algo normal, dice Paulucci. “Nos estamos reinventando en el éxito y los equipos rivales nos quieren ganar más. Para ello redoblan esfuerzos, y es lógico, yo haría lo mismo”, declaró.

El próximo desafío para los estudiantiles será recibir a Everton en San Carlos de Apoquindo. Tienen una semana para prepararlo y dar vuelta la página. “Tenemos que olvidar estas dos fechas, siendo conscientes de que no es el camino”, apuntó el director técnico