Paulucci responde a la suplencia de Diego Valencia: “Mucha gente ha pedido que lo saque y ahora me estás preguntando por qué no juega”

Después de comenzar con una derrota su participación en la Copa Libertadores, Universidad Católica se reinserta en el campeonato nacional. Recibe este sábado a Deportes La Serena y el tetracampeón tendría muchas novedades. Se viene la rotación, pensando en que el próximo martes enfrentan a Sporting Cristal, en San Carlos de Apoquindo.

Cristian Paulucci confirmó este viernes que el equipo tendrá cambios en su alineación. De hecho, el único que repetiría de los que estuvieron desde el inicio en Córdoba es Sebastián Pérez.

Quien ha perdido presencia en el cuadro cruzado es Diego Valencia. Tanto en el clásico universitario como en la visita a Talleres, el Pollo no ingresó desde el inicio. Ante la T, el puntero izquierdo fue el transandino Lucas Melano, uno de los más criticados por su desempeño. Paulucci trató de explicar la situación actual del delantero.

“Es un jugador importantísimo. De extremo convirtió 14 goles el año pasado, el chileno con más goles del torneo. Le tocó estar afuera como le toca a un montón de futbolistas. Porque no ha podido hacer goles en los últimos tres o cuatro partidos mucha gente ha pedido que lo saque y ahora me estás preguntando por qué no juega”, indicó. “Estoy pensando. Diego (Valencia) es un jugador importante, que tiene gol, por ende tuvo un descanso y en cualquier momento va a retornar”, añadió el DT.

El exayudante técnico también habló de Gonzalo Tapia, quien se ha convertido en una pieza relevante, ya sea con dos o tres puntas. Paulucci destaca su potencia, pero también afirma que lo tiene que sacar cuando se cansa, por su exigencia física. “Gonzalo es lo mismo, muy fuerte y veloz. Tiene muchas capacidades y, si a veces lo saco, como el partido pasado de local, cuando lo veo cansado lo tengo que sacar. Y en este partido con Talleres no pudo con el lateral, por una razón de cambio de generar algo distinto, lo tengo que sacar”, dijo.

“Hay dos posibilidades de que un entrenador saque a un jugador: que esté agotado físicamente o que vea que no está produciendo nada para el equipo. Las dos cosas pasaron. En el partido de local lo vi cansado y en el partido con Talleres, que no estaba produciendo nada en los últimos minutos, entonces lo saqué”, agregó el argentino.