Ajuste de plazos y un posible aumento de presupuesto: los drásticos ajustes del Mindep para llegar a tiempo a Santiago 2023

Para nadie es un misterio que los plazos de las obras de Santiago 2023 cada vez se hacen más exiguos. En esta carrera contra el tiempo, se comenzaron a tomar medidas de urgencia para evitar un bochorno al respecto. Es el caso del Centro de Entrenamiento del Atletismo Mario Recordón y del Centro de Entrenamiento del Tenis y Deportes de Raquetas, dos de las construcciones emblemáticas de la cita y cuyas licitaciones recién están en marcha.

En el caso del primer recinto, el 3 de marzo pasado, bajo la administración anterior, se pusieron a disposición las bases de licitación, cuyo monto total es de $ 19 mil millones. En ellas se consideraba que el plazo máximo de adjudicación sería el 1 de agosto de 2022 y para el tiempo de ejecución de las obras se consideraba un total de 541 días. O sea, si esta combinación de tiempos se mantenía, la entrega se realizaría el 24 de enero de 2024, tres meses después del término de los Juegos Panamericanos.

Frente a ese escenario, el Ministerio del Deporte decidió intervenir a través del IND para modificar las bases y así cumplir con los tiempos. Así, el periodo de entrega se acortó a 350 días corridos, por lo que el recinto se recibiría el 17 de julio del próximo año. Eso sí, de acuerdo al cronograma de las nuevas autoridades, estará 100% operativo en septiembre. “Déjase constancia que el objetivo de esta licitación pública es obtener la obra terminada de infraestructura deportiva Centro de Entrenamiento del Atletismo Mario Recordón, del Estadio Nacional, para ser utilizada en la ejecución de los XIX Juegos Panamericanos y VII Juegos Parapanamericanos, Santiago 2023, por lo que los oferentes interesados deben considerar la adopción de todas las medidas necesarias para cumplir con el encargo dentro del plazo máximo que se establece en las bases”, advierte la nueva circular.

Por otra parte, el Centro de Entrenamiento del Tenis y Deportes de Raquetas también vive una situación similar, ya que la adjudicación también está considerada para el 1 de agosto de este año y también se puso un plazo de 541 días para ejecutar la obra, cuyo costo asciende a $ 17 mil millones. En este caso, el 31 de marzo pasado, el IND también ingresó una modificación, bajando a 350 días el periodo para el cumplimiento de los trabajos. Tanto para este recinto como para el Mario Recordón se prorrogó en 15 días la entrega de las ofertas, tomando en cuenta las nuevas condiciones para llegar a tiempo.

La maqueta del nuevo Court Central del Estadio Nacional. Imagen: Santiago 2023.

En la sesión de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, la ministra del Deporte, Alexandra Benado debió explicar las razones del retraso en las obras de los Juegos Panamericanos y precisamente los motivos para hacer este drástico ajuste a dos de las emblemáticas obras. En la oportunidad estuvo acompañada por el director nacional (s) del Instituto Nacional del Deporte, Israel Castro, y por la Jefa del Departamento de Infraestructura del IND, Claudia Silva.

En este sentido, la secretaria de Estado no descartó pedir recursos adicionales a los US$ 657 millones destinados al megaevento. “Lo digo responsablemente aquí en esta comisión. Lo estamos evaluando, esperemos que no. Queremos poder cumplir con el financiamiento original respecto de los Juegos Santiago 2023, pero producto, sobre todo, de los atrasos que han sufrido las obras y todo lo que eso implica para acelerar los procesos y llegar a tiempo, eventualmente vamos a necesitar un aumento de presupuesto. Ahí lo vamos a trabajar dentro de la glosa en los próximos meses”.