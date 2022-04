Manuel Pellegrini se descarta de la Roja: “No estoy viendo alternativas de dejar el Betis por la Selección Nacional”

Tras la salida de Martín Lasarte de la dirección técnica de la Roja, la ANFP ha puesto en marcha la búsqueda de un nuevo DT que pueda asumir el cargo para los próximos desafíos de la selección.

“Estamos hablando con técnicos. Primero hay que ver si quieren. Luego, tener dos o tres alternativas. Yo he hablado con dos técnicos y Francis Cagigao, con uno. Hay que presentar al directorio la propuesta económica que tienen y el plan de trabajo de cuatro años de proceso”, señaló hace algunos días Pablo Milad.

Además, descartó la posibilidad de que Manuel Pellegrini llegara a tomar la Selección. “Pellegrini está en otro nivel, no creo que sea su objetivo ir a Chile. Podría hablar con él, pero sé su respuesta”, añadió el presidente de la ANFP.

Y esta situación fue ratificada este viernes por el propio Ingeniero. En la conferencia de prensa previa al duelo de este fin de semana contra el Cádiz, Pellegrini descartó que un cercano haya hablado y ofrecido alguna cifra, además de ratificar su compromiso con el Betis.

“Primero quiero desmentir que el presidente de la Federación haya hablado con una persona conocida mía, amigo mío, diciendo cifras que no corresponden”, inició.

“En segundo lugar, mi tema sobre la Selección Nacional -ya lo he dicho 20 veces- me encantaría en algún minuto poder dirigir la selección chilena. Me gusta más dirigir clubes que selecciones, no por compararlos, sino por el trabajo semanal”, añadió.

Sobre su presente en el Betis señaló que “yo tengo contrato aquí hasta el año 2025 y me gusta cumplir mis contratos. Así que por ese lado no estoy viendo alternativas de dejar el Betis por la Selección Nacional”.

Por último, entregó algunas de las condiciones que se tienen que dar para que pueda llegar al banco de la Roja. “Ojalá en algún momento se junte la posibilidad de estar disponible, que Chile no tenga un técnico, porque esto ha salido muchas veces cuando el técnico está trabajando y no tengo ninguna intención de sacar a un técnico de su trabajo, y cuando haya una directiva que dé confianza para creer que uno puede aportar algo al fútbol chileno y no a ir a intentar clasificar para un Mundial que no creo que sea la manera de desarrollar a los países en la parte futbolística”, cerró.