“Si Gilabert mintió es grave, daña a mucha gente”: clubes reaccionan a contradicciones del juez que dirigió el partido Huachipato vs. Copiapó

Francisco Gilabert se contradice. Basta comparar el audio en el que denuncia supuestas presiones para cobrar un penal en favor de Huachipato, en la definición por la permanencia ante Copiapó, con el diálogo que sostuvo con el VOR, la cabina que administra el VAR en la misma incidencia, para asombrarse por las diferencias entre una y otra declaración. El juez se puede meter en líos hasta con la FIFA, la insignia que porta en su condición de juez internacional, por haberse dejado influir. Y también queda expuesto a la investigación que puede iniciar la ANFP, en el medio de la necesidad de esclarecer el escándalo que envuelve al arbitraje.

Los presidentes de los clubes son categóricos. “Hay un capítulo de la Biblia que dice ‘no levantar falso testimonio, ni mentir. Y si este tipo mintió, es grave. Es grave, porque puede perjudicar a mucha gente”, enfatiza, a modo de ejemplo, Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers. “El directorio tiene que tomar medidas”, plantea el ex timonel de la ANFP, quien reclama una enérgica acción de parte del actual presidente, Pablo Milad.

La mención al ex intendente del Maule va acompañada de un testimonio igualmente grave. “A Milad le dije que me vino a ver una persona que me ofreció a arreglar a todos los árbitros. No sé si estaba fantaseando o algo de cierto había. Arreglar los partidos. Insisto, no sé si estaba fantaseando o era verdad o mentira. Obviamente, se lo informé al presidente. Milad se quedó mirando el cielo. A mí me había informado un ex presidente de los árbitros que estaba todo muy sucio. Fue el año pasado. Castrilli aún no llegaba. Fue en la época en que entré al Wanderers. Vinieron como abejas a un panal a buscar miel”, expone a El Deportivo.

Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers.

“A Milad le dije que no puede haber tipos que son dueños de tres clubes. Es antideportivo, no puede ser. Yo es muy poco lo que puedo hacer, salvo informarle al presidente. Le dije quien fue el tipo, que tenía gente cercana a él que no era muy confiable. A mí me vino a informar un ex dirigente de los árbitros que estaba muy fea la cosa en el sindicato. El grave problema es que no sé si Milad será capaz de arreglarlo. Las elecciones se ganan con votos y a veces se necesita el voto de los irregulares. Y en el fútbol chileno hay gente que es dueña de tres clubes. Yo le dije a Milad que eso no puede ser”, sostiene el porteño.

“La oferta fue en agosto. El tipo vino a verme. Siempre lo tuve por poco confiable, Después de eos, me perjudicaron en tres arbitrajes”, recuerda.

“Debió incluirlo en el informe”

Pablo Hoffmann, presidente de O’Higgins, no solo repara en las contradicciones de Gilabert. También lo hace en lo que considera errores de procedimiento. “Considero insólito que se demore 60 días en denunciar una situación como esta, una falta gravísima. No puedo entender cómo el QM no sepa quien lo llama. Segundo, el señor Droguett no puede hacer lo que le digan de Santiago, porque está para cobrar lo que ve. Y el reproche a Gilabert es que una situación como esta debió ponerla en el informe”, expone.

Luego aborda la crisis en general. “Este es un asunto generado por árbitros que tienen que cooperar para demostrar lo que creo que somos: gente honrada. Es una falta tremenda a la fe pública”, sostiene.

Finalmente, entrega una mirada general. “Fui gerente de la ANFP durante ocho años. Tuvimos algunos problemas de interpretación. Una vez, el 94, en el penal de Salas en El Salvador, dije que los árbitros se equivocaban, pero podía asegurar que eran honrados. Ahora, que considero que es lo más grave que ha pasado en 67 años que voy al estadio, sigo pensando que se equivocan, pero que tenemos que demostrar, ellos y nosotros, que no somos tramposos”, concluye.

El penal de Diego García a Walter Mazzantti cobrado por Francisco Gilabert, en la final de la Liguilla de Promoción entre Huachipato y Deportes Copiapó.

A su turno, David Agüero, presidente de Cobresal, opta por esperar los resultados de la investigación comprometida por la ANFP ante los timoneles de los clubes. “Mi opinión se la transmití a la ANFP. Hay dos posiciones, una que tiene que ver con la ANFP y otra con los árbitros. No me atrevería a opinar, porque hay intereses distintos. Esto se va a investigar, hay plazos para ello. No podría pronunciarme a una situación en que un árbitro dice algo en un lado y otro”, manifiesta.

“Se va a investigar. Va a haber un Consejo para definir cómo se va a realizar, los plazos y que sea lo más pronto posible. Lo que sí sé es que se buscará transparentar. Nuestra postura es que se investigue, con la mayor profundidad posible”, concluye.