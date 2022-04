Parte el Brasileirao: los chilenos que dicen presente en la liga más poderosa de Sudamérica

Luego de los campeonatos estaduales, que abren el año en el fútbol brasileño, este fin de semana comienza el torneo de Primera División. Se viene el Brasileirao 2022, el torneo más poderoso de Sudamérica, tanto a nivel económico como en calidad de planteles. Solo un dato: siete de los 13 equipos con mayor valor de mercado de la Copa Libertadores son del gigante del continente, según las cifras que entrega el portal Transfermarkt. Los que encabezan la lista con Palmeiras (161,10 millones de euros) y Flamengo (159,85 millones de euros).

La representación nacional en esta competencia incluye, de momento, a cuatro futbolistas, con diversos momentos personales en sus respectivos clubes: Eduardo Vargas (Atlético Mineiro), Benjamín Kuscevic (Palmeiras), Mauricio Isla (Flamengo) y Ángelo Henríquez (Fortaleza).

El Galo tiene la misión de retener la corona, que obtuvo de la mano de Cuca en 2021 con 84 puntos, 13 unidades más que el segundo, el Fla. El Mineiro tuvo un arranque de temporada positivo, ganando el campeonato estadual con el argentino Antonio Mohamed a la cabeza técnica. Edu Vargas ha estado en la noticia durante las últimas semanas por su renovación con el equipo de Minas Gerais. Su contrato finaliza en diciembre de este año. La intención del club, la que ha sido manifestada públicamente, es renovarle el vínculo al delantero chileno. Atlético Mineiro debuta en el Brasileirao el domingo, recibiendo a Internacional de Porto Alegre.

El Palmeiras de Benjamín Kuscevic es otro de los candidatos a la corona. El aval que tiene el Verdao es su gran campaña continental, consagrándose de manera consecutiva en la Copa Libertadores. El equipo de Abel Ferreira comenzó con el pie derecho su camino en la edición actual, goleando a Deportivo Táchira, en Venezuela. También se impusieron en el Paulistao, sobre Sao Paulo. El Palmeiras debuta en la liga este sábado, recibiendo al Ceará.

Uno que no atraviesa por su mejor presente es Mauricio Isla. Tras el arribo del portugués Paulo Sousa a la banca del Rubro-Negro, el Huaso ha sido desplazado de la titularidad, lo que ha generado una serie de versiones respecto a su futuro en el club carioca. Por lo menos, fue incluido en la lista de inscritos de la Libertadores. El Fla juega mañana, ante Atlético Goianiense. Otro que también está desplazado es Ángelo Henríquez. El delantero no está teniendo continuidad en el Fortaleza, la gran sorpresa del Brasileirao 2021, acabando en el cuarto puesto. El ex U no fue citado en la derrota del Tricolor ante Colo Colo, en el Arena Castelao. Los de Vojvoda juegan el domingo, ante Cuiabá.

A la lista de nacionales hay que incluir a Claudio Maldonado, quien es el asistente técnico del Bragantino, equipo propiedad de Red Bull, otro participante en la Libertadores 2022.

La Serie B

El fin de semana también tiene el inicio de la Serie B de Brasil, en la que están dos chilenos. Uno es Javier Parraguez, en Sport Recife. El Búfalo ha encontrado su lugar en el Leao, ganándose la confianza de su entrenador y el cariño de los torcedores a punta de goles. Lamentablemente para las pretensiones de su elenco, perdió la final de la Copa del Nordeste ante Fortaleza, el fin de semana anterior.

El otro es Carlos Palacios. La Joya salió de Internacional, lugar en el cual nunca se pudo afianzar, y saltó al Vasco da Gama, otro grande de Brasil, pero que hoy está en la segunda división. El ex Unión Española firmó hasta 2025 con el elenco de Río de Janeiro.