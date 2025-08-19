SUSCRÍBETE
El Deportivo

¿Peligra el Monumental para el Superclásico? El duro informe de Cristian Garay sobre el duelo entre Colo Colo y la UC

Cristián Garay escribió sobre el proyectil que recibió Alfred Canales por parte de hinchas de Colo Colo que se ubicaban en la tribuna Océano, mientras estaba en la zona de calentamiento para la visita.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Foto: Pepe Alvujar/Photosport PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Colo Colo continúa recibiendo malas noticias. Este sábado, el Cacique cayó goleado por 4-1 ante Universidad Católica, por la fecha 20 de la Liga de Primera. Este resultado deja a los albos fuera de los puestos de clasificación a torneos internacionales y gatilló un terremoto en Macul que generó la salida de Jorge Almirón. Para colmo, a todos estos problemas, ahora se le suma un contundente informe arbitral.

El juez del clásico, Cristián Garay, consignó en el documento la agresión que sufrió el futbolista Alfred Canales, quien recibió un proyectil mientras se encontraba calentando para ingresar al campo de juego. El objeto fue lanzado desde la tribuna Océano del Monumental.

“Mientras se desarrollaba el partido, el jugador Alfred Canales (Universidad Católica), quien se encontraba realizando labores de calentamiento como jugador suplente en la zona destinada a la banca visitante, recibió el impacto de un proyectil lanzado desde la tribuna océano, sector ocupado por hinchas del club local Colo Colo, comenzó describiendo Garay.

Foto: Pepe Alvujar/Photosport PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Luego, se refirió a las consecuencias que generó: “El objeto impacto directamente en el rostro del jugador, provocando una herida sangrante en la nariz y frente. Se realiza la detención inmediata del juego”.

Por último, enumeró las acciones que se tomaron durante el compromiso luego de este grave incidente:

  1. El juego fue detenido de inmediato.
  2. Cuerpo médico de Universidad Católica, asistió al jugador en la zona de calentamiento.
  3. El cuarto árbitro, en conjunto con personal de seguridad del estadio, constató el lanzamiento del objeto y lo entregó posteriormente al Comisario del partido.
  4. Se informo a los capitanes de ambos equipos sobre el hecho, advirtiendo la gravedad de la situación.
  5. Se instruyo a la organización y a la seguridad del estadio reforzar el control del sector desde donde fue lanzado el proyectil.
  6. Una vez verificado que el jugador se encontraba en condiciones, el partido se reanudó.

Posibles sanciones para el Superclásico

En esta ocasión, el calendario es otro enemigo de Colo Colo. En la próxima fecha visitará a Palestino en La Cisterna y en la jornada 22 afrontará el Superclásico del fútbol chileno ante Universidad de Chile, precisamente en el reducto de Pedrero.

Las sanciones por estos actos van desde multas económicas, cierres de tribunas (Océano, en este caso) o hasta la posibilidad de jugar partidos sin público. En estos dos últimos casos, el detalle no es menor, puesto que el próximo partido de los albos en el Monumental es contra la U, por lo que una sanción de este tipo se podría cumplir para ese encuentro.

Con estos antecedentes, ahora será el Tribunal de Disciplina el que tenga la última palabra.

