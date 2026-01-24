Pep Guardiola ironiza en medio de la crisis del Manchester City: “El club es tan perfecto que no puede perder partidos”

El Manchester City pasa por un difícil comienzo de año. Solo ganó dos de los últimos siete partidos que jugó. Uno de estos contra un equipo de la tercera división inglesa. El conjunto ciudadano dejó escapar puntos importantes en su lucha por arrebatarle el primer puesto de la Premier League al Arsenal y también perdió en Champions League.

Este martes, el equipo dirigido por Pep Guardiola cayó por 3-1 ante el Bodø/Glimt en la máxima competición europea. A pesar de la gran diferencia entre los planteles, el club noruego superó a los británicos y ganó su primer partido en esta fase de liga del torneo continental. La derrota contra el puesto 28 de la tabla saltó las alarmas sobre el momento del City.

El inicio del año en Premier League tampoco fue el esperado para los de Mánchester, ya que el equipo obtuvo sólo tres puntos de 12 posibles en lo que va de enero. Empataron contra Chelsea, Brighton y Sunderland, además de caer por 2-0 ante el United en el derbi de la ciudad. Estos resultados los alejan la cima de la máxima división inglesa. Están a siete unidades del líder Arsenal.

Previo al choque con los Wolves de este sábado, Guardiola enfrentó a los medios en conferencia de prensa y habló sobre el mal paso de sus pupilos. “No podemos perder partidos, ¿verdad? El Manchester City es tan perfecto que no podemos perder partidos, lo sé. Sí, tienes razón, tenemos que cambiar la dinámica y ganar los partidos”, ironizó el estratega español.

FOTO: REUTERS

Guardiola responde por el último mes del City

El técnico catalán fue cuestionado por el bajo rendimiento de Rodri. Esto, luego que el ganador del Balón de Oro pasara gran parte de la temporada pasada relegado por una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.

“Estuvo 11 meses lesionado, necesita tiempo para recuperarse. Sé por qué estamos pasando por momentos difíciles. Sé al 100% lo que está pasando con el equipo, lo sé. Así que hay que intentar dar un poco más de tiempo y darle. ¿Será suficiente? No lo sé. Sé que es un desastre tener 13 puntos en la Champions, lo sé, pero hay ocho equipos con el mismo puntaje y uno de ellos es uno de los mejores del mundo. Pero para ellos está bien, para nosotros es un desastre“, contestó el entrenador del Manchester City.

También tuvo palabras para su rival por el título, el Arsenal de Mikel Arteta. “Son el mejor equipo del mundo. Mira la Premier League, mira la Champions League, la FA Cup, la Carabao Cup. Son el mejor equipo en este momento. Ojalá podamos estar cerca, cada vez mejor, y nos den una oportunidad de alcanzarlos”, cerró con optimismo el exentrenador del Barcelona y Bayern Múnich.