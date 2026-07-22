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    “Perdón por no poder llevarles la copa”: la sincera disculpa de Giuliano Simeone a los hinchas argentinos

    El extremo del Atlético de Madrid, titular por la Albiceleste en la derrota ante España, descargó su frustración en las redes sociales tras la derrota en la final de Estados Unidos.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Giuliano Simeone disputa el balón con Mikel Merino de España. FOTO: Xinhua/Wu Xiaoling. Wu Xiaoling

    Más pausados, con la posibilidad de analizar los acontecimientos, los jugadores de Argentina han podido desahogar su dolor tras la derrota ante España en la final de la Copa del Mundo. Horas después de la caída, los transandinos han decidido entregar sus descargos por medio de sus redes sociales.

    Uno de los primeros en hacerlo fue el capitán y goleador Lionel Messi. El rosarino perdió la segunda de sus tres finales mundialistas. Después de este nuevo traspié, el exjugador de Barcelona decidió dar sus descargos una vez consumada esta nueva frustración.

    “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, afirmó el jugador de Inter Miami, quien agregó que “me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”.

    Igual de profunda fue la reflexión de Giuliano Simeone. El puntero del Atlético de Madrid sumó tres presencias con la Albiceleste durante el Mundial 2026. En el último encuentro ingresó a los 69 minutos, para disputar el resto de la segunda etapa y los dos tiempos suplementarios.

    “No hay palabras para describir el dolor que siento en estos momentos. Sólo perdón por no poder llevarles la copa (…) Hoy es un momento triste, pero confío que con el tiempo recordaremos con orgullo todo lo que vivimos juntos en este torneo (…) gracias cada aliento durante todo el Mundial, en la cancha y desde la distancia”, escribió el transandino en una historia publicada en Instagram, la que incluyó una foto suya sobre el césped del estadio de Nueva York-Nueva Jersey, tras su ingreso por Rodrigo de Paul.

    Asimismo, Simeone no dudó en dar las “gracias a este grupo por haber dejado absolutamente todo en cada partido y el alma por los más de 46 millones de argentinos”.

    Las disculpas

    Pero el jugador fue indicado como uno de los responsables directos de la derrota de la escuadra sudamericana. Tras la derrota se publicaron imágenes en las que el jugador se arregla las calcetas, justo en el momento en el que pierde la marca de Ferran Torres, autor de la única conquista.

    En ese sentido, las excusas del jugador argentino toman aún más fuerza. En la misma historia, el futbolista dio explicaciones a los hinchas por “no poder llevarles la copa”, una vez consumada la derrota por 1-0 en la final del Mundial ante España.

    Asimismo, Simeone felicitó a los dirigidos de Luis de la Fuente, después de que los ibéricos consiguieran la segunda estrella, solo 16 años después de su primer título planetario: “felicitaciones a España por la Copa”.

    El mediocampista de 23 años disputó tres partidos en el Mundial 2026. Fue titular ante Jordania por la fase de grupos y ante Inglaterra en semifinales, al margen de su ingreso desde el banco en el decisivo duelo por el título.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolGiuliano SimeoneSelección de ArgentinaSelección de EspañaLionel Messi

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