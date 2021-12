Presidente de Huachipato responde a las críticas de Copiapó: “Esto es fútbol profesional, no amateur”

El presidente de Huachipato, Victoriano Cerda, respondió a las críticas emitidas por Luis Galdames, presidente de Deportes Copiapó, después de que se confirmara la suspensión de la liguilla de promoción a causa de las denuncias contra Deportes Melipilla por irregularidades en contratos realizadas por 10 clubes y que lo tienen arriesgando el descenso a la Primera B.

“Invito a los amigos de Copiapó a darle una lectura rápida a los Estatutos y los Reglamentos del Fútbol”, escribió Cerda en su cuenta de Twitter.

“De pasada, 1) Entender que esto es fútbol profesional y no amateur; 2) Que la resolución fue del Tribunal de Disciplina, no del Directorio; y 3) Que existe el Tribunal de Honor”, agregó a su mensaje.

Con esto, se abrió la chance para que Curicó Unido se pueda mantener en la Primera División y que Huachipato, quien al ocupar el penúltimo puesto bajó de forma directa, tenga la chance de disputar el partido de la promoción para mantener la categoría.

“Es una medida muy injusta y somos los más perjudicados. Yo no estoy en contra de la sanción. Al contrario. Si algún equipo infringió algo, que sea sancionado. Y si tiene que descender, que descienda. No estoy reclamando eso, es algo que no me compete. Yo solo estoy defendiendo los intereses de mi club y ciudad. Este es un problema de Primera y no es un problema que se sepa ahora. Se sabe de mucho antes. ¿Por qué los equipos esperan hasta la última fecha para denunciar? Aquí estamos denunciando producto de las conveniencias de cada uno. No es justo”, dijo Galdames ayer a El Deportivo.

“Acá el único perjudicado es Deportes Copiapó. Son beneficiados Curicó y Huachipato. Las cosas hay que decirlas como son. Más allá de lo que pase, Huachipato está descendido y se le abre la oportunidad de jugar el partido de definición y Curicó podía descender y ahora se salva de todo. Ellos son los más beneficiados y nosotros somos los más perjudicados”, agregó.