El Deportivo

“Puede tener nefastas consecuencias”: el Santa Laura genera división a horas de la aprobación de la Supercopa

El mundo de la política entra al debate por la realización del duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
La Supercopa está programada para este domingo 14 de septiembre en el estadio Santa Laura. JAVIER TORRES/ATON CHILE

La Supercopa se ha transformado mucho más que un dolor de cabeza para la ANFP. La definición entre Colo Colo y Universidad de Chile, que debía marcar el inicio de la temporada del fútbol nacional, aún no ha podido realizarse.

Si bien se tiene contemplado que el duelo se desarrolle este 14 de septiembre en el estadio Santa Laura con una particular venta de entradas, el diputado Jorge Alessandri le solicitó directamente al delegado Gonzalo Durán a “tener mucho cuidado en las autorizaciones. Ya vimos los problemas que nos tuvieron al borde de una acusación constitucional”, comentó.

Agregó que el estadio Santa Laura “no está listo para el partido del domingo” y advirtió que “es un estadio que está en obras, que tiene tierra, camiones, hoyos tremendos porque todavía está en construcción”.

Por último, remarcó la responsabilidad que una decisión como esta implica en la víspera de las Fiestas Patrias. “Estamos ad portas de Fiestas Patrias, los carabineros van a tener que desplegarse en las fondas, en las ramadas, en los hitos por la celebración de Chile y una mala decisión de Durán respecto al partido del domingo puede tener nefastas consecuencias”, concluyó.

En tanto, Eric Aedo, señaló en su cuenta de X sus reparos por el cotejo: “Luego de lo ocurrido en Argentina y en el estadio Monumental, la seguridad de los hinchas y las familias que viven cerca de los estadios debe ser nuestra primera prioridad.

El hecho de que se estén desarrollando obras de construcción en el recinto de Independencia también alertó al ministro de Seguridad Luis Cordero.

“Quiero recordar lo que ya hemos insistido sobre este punto. Al Ministerio de Seguridad no le corresponde la autorización de los eventos masivos. Le corresponde a cada delegación en el país. Desde el punto de vista de la seguridad pública, la opinión del ministerio es que no puede ejecutarse ningún evento masivo, incluyendo un partido de fútbol, en un recinto que está en obras o que tiene obras”, dio a conocer la autoridad.

“La razón es bien simple: los partidos de fútbol reúnen a un conjunto de personas en un recinto cerrado que debe permitir que se desarrolle bajo condiciones adecuadas para el espectáculo, pero también para la integridad de las personas”, argumentó.

Vamos a esperar la visita de mañana, pero desde el punto de vista técnico de seguridad, un evento masivo, incluyendo un partido de fútbol en un recinto donde se tiene obras, supone una condición de riesgo y seguridad que nosotros recomendamos no se lleven a cabo”, cerró el funcionario de gobierno.

Delegado Presidencial lo aprueba

Sin embargo, durante la mañana de este lunes, el delegado Gonzalo Durán aseguraba que estaba todo en marcha para realizar el cotejo. “Yo creo que se juega. Insisto, esto siempre depende de la ANFP, que es la que solicita”, reconoció la autoridad este lunes en diálogo con radio Cooperativa.

“La Delegación debe verificar si están las condiciones, y hasta ahora están las condiciones para que se juegue, incluido que hemos monitoreado minuto a minuto las obras en el Estadio Santa Laura“, añadió.

Por último, Durán sentenció: “Y tengo previsto realizar una visita de inspección el martes o miércoles, y posterior a eso se dicta la resolución”.


