Quién es el mejor tenista chileno de la historia para Rafael Nadal

Rafael Nadal es una de las leyendas del tenis. No solo en los últimos años, sino que en general. Así lo avalan sus estadísticas. En algunas oportunidades, el español abordó su relación con el deporte en Chile. Y en ocasiones se aprontó a dar su opinión sobre la historia nacional.

Ahora, la Fundación Futuro para el Tenis recogió declaraciones del ibérico en las que entregó su parecer sobre el mejor chileno de la historia en la disciplina. El 22 veces ganador de Grand Slam escogió a un atleta al que enfrentó en varias oportunidades.

“Fernando González ha sido un referente para todo el público latinoamericano. Ha sido el deportista más importante que ha tenido Chile, el deportista más internacional”, sentenció el manacorense.

Nadal y el Mano de Piedra se enfrentaron diez veces, con un saldo positivo para el español de siete contra tres. El partido más recordado entre ambos es el de la final de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde el europeo ganó por 6-3, 7-6 y 6-3.

Rafael Nadal y Fernando González, se saludan.

Cuando el español anunció su retiro, González fue uno de los que se manifestó. “Entregó mucho. Es uno de los mejores deportistas de la historia, y deportista, ya que el tema de tenista no está en discusión. Deja un legado gigantesco”, dijo.

“Es una persona muy perfeccionista, muy humilde a la hora de trabajar y competir. Es una pérdida para el deporte, pero era algo que iba a ocurrir. No venía muy bien de sus lesiones en los últimos años y es una pena no verlo más”, añadió el exnúmero 5 del ranking ATP.

La vida post retiro

Luego del retiro, Nadal ha estado alejado oficialmente del mundo del tenis, pese a estar presente en grandes eventos, ha decidido no dedicarse, por ejemplo, a ser entrenador. “No se sabe. Es difícil. No me veo a día de hoy. Tengo demasiadas cosas como para pensar en eso, pero es cierto que el tenis es una parte de mi vida y no digo que no a lo que pueda pasar en unos años. Mi vida actual es una, no sé la que va a ser dentro de tres o cuatro años”, comentó.

“Después de tanto tiempo dedicándome a lo mismo, ahora es un período de hacer muchas cosas e ir entendiendo que es lo que me gusta más o me gusta menos. La adaptación ha sido rápida y ha sido buena y de momento estoy feliz, pero todavía no he sido capaz de establecer una rutina de lo que de verdad tengo que hacer. Hoy estoy aquí, después tengo otro evento, luego mañana reuniones. No es un día de decir tengo esto, esto y esto”, complementó.

Aun así, Nadal ha mantenido algunos de sus hábitos. “Mantengo algunas rutinas de cuando jugaba al tenis para proteger las rodillas y los hombros, que es lo más peligroso para nuestro deporte, y lo voy acondicionando para cuando decida volver a jugar un poco a tenis, aunque sea de manera distinta, pero que me sirva para estar más o menos listo”, explicó.