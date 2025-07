Quién es Esteban Matus, la figura del líder Audax Italiano que se pelean Colo Colo y la U

La primera rueda de la Liga de Primera dejó dos equipos en la cima. Coquimbo Unido y Audax Italiano culminaron el semestre en la cumbre del certamen, con 32 unidades. Los itálicos los completaron tras vencer agónicamente a Colo Colo.

En ese duelo, jugado en La Florida, una de las figuras fue Esteban Matus, quien se ha transformado en uno de los mejores futbolistas del conjunto floridano. Su gran rendimiento también lo ha erigido como una de las destacadas revelaciones del campeonato nacional, al punto de que Ricardo Gareca lo convocó a la Selección. También ha llamado la atención de los equipos más relevantes del país. En La Florida admiten que lo quieren Colo Colo y la U.

Matus, nacido en el 2002, es oriundo de Santiago. Precisamente, ha formado parte de las divisiones menores de Audax Italiano, club en el que ascendió al primer equipo y debutó en febrero de 2022. En abril firmó su primer contrato como profesional, sumó minutos y adquirió regularidad, pero terminó siendo cedido a Unión La Calera. Con los cementeros disputó 18 encuentros en 2024 para posteriormente retornar a La Florida.

En su regreso al cuadro audino, el lateral se convirtió en una de las figuras. Trajín por la banda, velocidad, calidad técnica y labor tanto ofensiva como defensiva son algunas de sus virtudes. No solo es uno de los mejores en su puesto, sino que es uno de los jugadores más destacados del certamen. Es inamovible en el esquema de Juan José Ribera, ya sea como lateral en línea de cuatro o carrilero en línea de tres.

En la temporada actual, Matus ha disputado un total en 15 encuentros, en la Liga de Primera y la Copa Chile, y suma un total de 1.308 minutos. Ha sido titular en todos y promedia 87 minutos por partido. Es decir, casi no es reemplazado ni forma parte de la suplencia. También acumula tres anotaciones y una asistencia. Absolutamente estelar. Por otra parte, ha recibido dos tarjetas amarillas.

Su desempeño lo llevó a ser una de las grandes sorpresas de la última nómina de Ricardo Gareca en la Roja. El Tigre lo llamó para afrontar los duelos ante Argentina y Bolivia por Eliminatorias. “Me estaba cambiando de casa y me enteré ahí. Estaba con compañeros de Audax y me enteré por redes sociales. Me puse muy contento, obviamente llamé a mi mamá, a mi familia y les conté”, reveló en esa oportunidad. “Estoy muy feliz, es algo que vengo buscando hace mucho tiempo. Siento que me llega en mi mejor momento. Gracias a Dios estoy haciendo las cosas bien, el equipo está muy bien y eso nos tiene punteros en el campeonato”, continuó.

Antes había formado parte de algunos microciclos y también había sido convocado para el amistoso contra la selección de Panamá, en el que el Equipo de Todos se impuso por 6-1. Eso sí, en ninguno ha podido sumar minutos. En donde sí pudo decir presente fue a nivel Sub 23. Nicolás Córdova lo citó para el Preolímpico 2024 disputado en Venezuela, aunque ahí apenas disputó 17 minutos durante la caída contra la Albiceleste.

Pretendido por los grandes

Matus ha llamado la atención de los dos equipos más importantes del país: Colo Colo y Universidad de Chile. Ambos sondearon al lateral. De hecho, en Audax Italiano afirman que las dos escuadras han tenido acercamientos para preguntar por los servicios del zurdo.

En el caso de la U, por ejemplo, el nombre del defensor tomó fuerza, sobre todo ante la posible salida de Matías Sepúlveda, quien que ha tenido una destacada temporada. El Tucu pretende emigrar al extranjero, donde es observado con detención por Vasco da Gama.

En Audax Italiano esperan recibir una cifra de entre 600 y 800 mil dólares por el futbolista de 23 años. Un monto inferior será rechazado por el gerente deportivo Christian Bassedas. En el cuadro azul, en tanto, aún no realizan una oferta formal, pero una de las opciones que barajaron incluía a Antonio Díaz en la operación. El lateral no es tenido en cuenta por Gustavo Álvarez y le buscan club.

“Si es por mí, me gustaría que continúe pero no quiero ser egoísta. Me gustaría que continúe porque es un futbolista muy bueno, un lateral izquierdo mentiroso porque tiene características de ser un mediocampista ofensivo, con mucha gambeta, participa mucho en los goles, es sereno e inteligente para asistir bien a los delanteros. Es un futbolista importante”, aseguró, hace unos días, el ejecutivo audino, en ADN Deportes.

Por otro lado, en Colo Colo también hubo interés por Matus, principalmente generado por Jorge Almirón. El lateral es del gusto del técnico transandino. De hecho, fue uno de sus anhelos en el mercado de pases, pero la operación no prosperó.

Ahora, nuevamente existió predilección en el Cacique. Sin embargo, otra vez se fue disipando, marcado principalmente por las versiones que alejan al estratega del club debido a una posible salida. El cuadro albo tampoco llegó a realizar una oferta concreta por el futbolista de 23 años.