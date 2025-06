Gerente de Audax Italiano responde a los elogios de Ricardo Gareca

La figura de Ricardo Gareca sigue generando que hablar en Chile. El técnico ya se fue del país luego de fracasar en la Roja. Sin embargo, del otro lado de la cordillera, ahora realiza balances de su período en el país. Por ejemplo, elogió a Diego Valdés y a Claudio Baeza.

También tuvo palabras positivas para Christian Bassedas, actual gerente deportivo de Audax Italiano. Sin embargo, en ese caso, responde a un conocimiento previo entre ambos, ya que compartieron en Vélez Sarsfield. El Tigre reconoció que ambos tuvieron reuniones en Santiago.

Gareca junto a Bassedas, en el período del Tigre en Perú.

“Estuve con él allá. Vino a casa varias veces a comer. Apenas llegó me comuniqué con él. Nos juntábamos, hablábamos de todo un poco”, reveló el estratega en Vélez 670 Radio.

Ahora, Bassedas responde a los elogios del DT. “Cuando estuve en Vélez, elegí a Gareca y fue una etapa extraordinaria de cinco años, donde ganamos mucho. Tengo un reconocimiento de admiración y de respeto por él, muy profundo”, dijo a radio ADN.

Pese a que ambos solían verse en la capital, el transandino prefirió no ahondar en el turbulento proceso de Gareca en Chile. “Lo único que puedo decir es que es parte del fútbol y a mí no me sorprende, porque lo he vivido. A mí me ha tocado ser campeón y también pelear el descenso. Es la inestabilidad de la profesión”, comentó.

“Sinceramente, no estuve detrás de la etapa que Ricardo tuvo en Chile el primer año, porque estaba metido en otro terreno. Recién este año, cuando llegué a Audax, me volví a reencontrar con él, pero ya el camino no era el esperado. Vi algunos partidos de Chile, pero no soy quién para evaluar lo que pasó”, añadió.

Finalmente, Bassedas prefirió no ser crítico con lo hecho por el Tigre. “Yo soy amigo de Ricardo, hemos caminado bastante juntos, y lo quiero, ganando o perdiendo. Siempre. Nosotros que somos gente de futbol sabemos cómo es esto”, fueron sus palabras.