¿Inventiva o mecanización? El debate sobre el perfil del jugador chileno que dejó Gareca tras la eliminación de la Roja

El proceso de Ricardo Gareca en Chile terminó con la derrota ante Bolivia. Y aunque su etapa fue un fracaso, el DT dejó un interesante diagnóstico sobre la idiosincrasia del futbolista nacional, que ha generado un debate abierto en la industria. Una discusión que la ANFP debiese tener muy en cuenta a la hora de elegir al sucesor del Tigre en la Roja.

“No utilizaría la palabra mecanizado, pero sí automatizar algunos movimientos. Les asienta mejor un direccionamiento (a los chilenos). En Perú teníamos algo que pegó muy bien, que era un ataque desorganizado, pero con orden táctico. Acá nos costó un poco más y tuvimos que modificar (...) Me gusta la inspiración en zonas como el ataque, donde tiene que haber creatividad. Me gusta la libertad para que el jugador desarrolle su potencial. Con el correr del tiempo, eso llevó a que la Selección no tuviera la creatividad ni la contundencia que hubiésemos querido”, reveló el Tigre, en entrevista con El Deportivo.

¿El jugador chileno prefiere ser direccionado a que se le brinde libertad de decisión? Su reflexión generó reacciones inmediatas y variadas. “Chile, en los últimos 15 o 20 años, cuando se apega a cierto método, tiene más posibilidades de que le vaya bien. Tienen que ser técnicos que tengan una muy buena semana, que estén en permanente contacto con los jugadores. Y no solo llamados telefónicos, sino también ese trabajo hasta táctico que se da hoy de forma remota”, explicó Jean Beausejour en ESPN.

En su momento Gareca dijo que Alexis Sánchez era el único futbolista capaz de desequilibrar por sí solo. DANIEL MIRANDA/APG NOTICIAS/PHOTOSPORT

“Tiene que ver con entregarles soluciones desde la organización de juego. El jugador chileno se acostumbró a que el entrenador le entregue herramientas, algo más cercano a la automatización de movimientos, y eso no quiere decir quitar libertad”, complementó el bicampeón de América.

¿Se perdió la creatividad?

Sin embargo, el jugador chileno no siempre prefirió la automatización, según Jorge Contreras. “Los que están haciendo las cosas bien son de puestos muy tácticos, como Loyola o Echeverría. No son de los que te definen los partidos, carecemos de ese tipo de jugadores. No están saliendo jugadores que nos permitan ser superiores a los rivales. ¿Por qué? Porque desde la Sub 15 enseñan cosas que son para profesionales. Se opta por la periodización táctica. Muchos piensan que al trabajar con los jóvenes con estas metodologías están actualizados, pero han abandonado aspectos técnicos que son muy importantes”, apunta el Coke.

Leonardo Véliz presenta matices. “A los 14 años deben conocer todos los fundamentos. El sistema francés es así. Están en edad de maduración. Después, a los 17 o 18, ya maduran. Y ahí un salto al alto rendimiento, pero a los 14 deben conocer todo. Lo que pasa es que abajo, en las edades de la pre-formación, es donde hay que darles libertad a los jugadores. ¿Qué edad? Desde los seis a los 12”, estima.

Eso sí, coincide en la falta de inventiva que detectó Gareca en los seleccionados nacionales. “A los chicos se les enseña a jugar a uno o dos toques y se ha ido perdiendo la brillantez que salía antes profusamente. Empezamos a recibir jugadores muy robotizados, donde la táctica y correr es lo primordial”, advierte.

“Correr es una parte del fútbol, pero lo fundamental es que se juega con un balón y hay que dominarlo con una buena técnica. Después está la táctica. Entonces perdimos nosotros. Se reflejó en jugadores que se fueron viendo como ejemplo... Arturo Vidal, Gary Medel, Charles Aránguiz, que eran futbolistas de mucho trajín. Lo fuimos santificando en vez de la inventiva de Alexis Sánchez”, sentencia el Pollo.