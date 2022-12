Quién es Momo, la voz de Argentina en Qatar que fue borrado por la FIFA tras el polémico partido frente a Países Bajos

Después de la serie de incidentes que se vivieron en el partido entre Argentina y Países Bajos por los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar, la FIFA decidió tomar algunas medidas.

Una de ellas tiene relación con la persona encargada de arengar a los hinchas dentro del estadio, dar las formaciones entre otras actividades durante los encuentros. Por ello, Gerónimo Benavides no seguirá en la cita planetaria.

El streamer conocido como Momo, con casi 1.300.000 seguidores enYoutube y en Instagram, además de otro millón en Twitch, había comunicado en noviembre de este año su logro a través de su cuenta de Twitter.

“Hoy puedo anunciar que soy la voz oficial en los estadios que juegue la selección Argentina. Por recomendación de @afa y decisión y contratación de la FIFA puedo decir que estoy viviendo un sueño. Gracias por confiar en mi y a todos los que me acompañaron para llegar a esto”, publicó en la red social.

Además, en una entrevista con el diario La Noción de Argentina profundizó cómo se gestó su paso para ser la voz oficial de Argentina en Qatar 2022.

“Lo de AFA fue una idea de Nico Novello y podría decirte que fui como una especie de consultor espiritual de algunas cosas. Le dije que cuando lo decidiese hacer, lo de AFA Estudio, yo le iba a acercar a los de la escena, por eso fuimos con Coscu y nos seleccionaron para ser como una especie de embajadores de la selección a nivel stream. Y en mi caso, voy a trabajar específicamente durante el Mundial de Qatar como presentador oficial del equipo en cada partido de la Copa del Mundo”, señaló en su momento.

“En Qatar se decidió que cada país tenga una voz encargada de presentar al equipo y animar al público. Eso quiere decir que cada selección debía elegir quién lo puede hacer y pasé un proceso de selección en el que la AFA se decidió por mí. Y después debía pasar el de la FIFA y que durante un mes te meten debajo de una lupa para determinar si podés hacer esa tarea o no. Yo voy a hacer la presentación del equipo y arengar a las tribunas. Es algo muy flashero, porque cuando das un salto así tan grande, aparecen los que te apoyan y los que te tiran mala. Lo único que quiero es ayudar a la selección”, añadió más adelante.

“Dependo de la AFA para lo que tengo que decir en las presentaciones. Vamos a trabajarlo con Nico, entiendo que debemos hacer algo entretenido, no puedo tirarme a hacer lo que hago en mi canal. En eso cuenta mucho lo que quiere FIFA, lo que quiera la AFA y vamos a amoldarnos a eso”, cerró.

La sanción

Lamentablemente para Momo, su trabajo en Qatar no podrá seguir debido a que la FIFA decidió suspenderlo tras el duelo entre Argentina y Países Bajos.

“Desgraciadamente, la FIFA me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juegue la selección, sin muchas explicaciones me dieron a entender que es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos”, expuso en Twitter.

“Gracias por acompañarme en este sueño que viví, gracias a la AFA y a los jugadores y trabajadores de la selección que siempre me integraron (y no depende de ellos) y sobre todo a los jugadores por los momentos de felicidad que nos hacen vivir y que son lo mas importante”, añadió en otro mensaje.