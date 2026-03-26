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    ¿Quiénes pueden llegar al Mundial 2030? Radiografía a la convocatoria de la Roja para enfrentar a Cabo Verde y Nueva Zelanda

    La nómina de Nicolás Córdova promedia 25,1 años. En esa línea, 16 de los 25 citados tienen hasta 24 años.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿Quiénes pueden llegar al Mundial 2030? Radiografía a la convocatoria de la Roja para enfrentar a Cabo Verde y Nueva Zelanda. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

    La convocatoria de Nicolás Córdova para los amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda ofrece una fotografía del momento actual de la selección chilena y, al mismo tiempo, permite proyectar el escenario hacia las Eliminatorias de cara al Mundial de 2030. El torneo planteario se disputará en cuatro años y ese margen de tiempo es determinante para evaluar la vigencia real de los nombres citados.

    La lista presenta un promedio de edad de 25,1 años. Si se analiza la misma nómina hacia 2030, bordearía los 29 años. Es un rango que coincide con la etapa de madurez competitiva de un plantel. La discusión, entonces, no pasa solo por la presencia de jóvenes, sino por la continuidad de un grupo que pueda sostener rendimiento en el tiempo. Algo que a la Roja le ha costado en la última década, considerando los últimos fracasos en Eliminatorias.

    De los jugadores citados, 16 tienen 25 años o menos. Nueve de ellos llegarían al Mundial 2030 con 27 años o menos. Es un volumen que supera la mitad del plantel y que refleja un proceso de renovación en marcha.

    El análisis choca de lleno con las palabras de Arturo Vidal, quien criticó la edad de los citados. “Cuando uno habla tiene que ser consecuente. Cuando tú hablas de que la Selección tiene que mirar jugadores hacia el futuro, tú tienes que llamar jugadores jóvenes”, señaló el volante de Colo Colo.

    “Tienes partidos amistosos no para mostrar a los jugadores que una ya conoce. Cuando todos dicen que la Selección se tiene que preparar para el próximo Mundial, no tienes que llamar a los mismos, tienes que llamar a los jóvenes que están acá en Chile, a los que están saliendo al extranjero y ahí te habla de ser consecuente”, agregó.

    El plantel de la Roja en Nueva Zelanda. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

    Los nombres

    En el arco conviven experiencia y proyección. Lawrence Vigouroux tiene hoy 32 años y llegaría al Mundial con 36. Es una edad que no descarta participación, pero que exige evaluar alternativas en paralelo. Thomas Gillier, con 21 años, tendría 25 en 2030. Sebastián Mella, de 20, alcanzaría los 24. La posición de arquero suele permitir trayectorias más extensas, pero la planificación del ciclo obliga a instalar competencia.

    La defensa es donde se concentra el mayor contraste de edades. Guillermo Maripán, hoy con 31 años, tendría 35 en 2030. Igor Lichnovsky, actualmente con 32, alcanzaría los 36. Tienen experiencia, pero su permanencia dependerá del rendimiento y del ritmo competitivo en sus clubes.

    En el mismo sector aparecen nombres que proyectan continuidad. Iván Román y Felipe Faúndez, ambos con 19 años, llegarían al próximo Mundial con 23. Ian Garguez, hoy con 21, tendría 25. Diego Ulloa, con 22, alcanzaría los 26. Ese grupo representa la base potencial de la zaga para el siguiente ciclo.

    Gabriel Suazo, con 28 años y actual capitán de la Roja, tendrá 32 en 2030. Benjamín Kuscevic y Fabián Hormazábal, hoy con 29, llegarían con 33. Son edades que todavía permiten competencia en torneos de alta exigencia, siempre que se mantenga continuidad en sus ligas.

    El mediocampo presenta un rango de edades que coincide con la etapa de consolidación deportiva. Ignacio Saavedra, hoy con 27 años, llegará 31 en 2030. Rodrigo Echeverría, actualmente con 30, sumará los 34. En ese contexto aparecen nombres con margen de crecimiento. Vicente Pizarro, de 23 años, llegaría al Mundial con 27. Felipe Loyola, hoy con 25, tendría 29. Javier Altamirano, con 26, alcanzaría los 30.

    La presencia de Lautaro Millán y Felipe Ogaz refuerza esa línea. El formado en Independiente, actualmente con 20 años, tendrá apenas 24 en 2030. El hombre de O’Higgins, con 22, alcanzaría los 26.

    La delantera concentra la mayor cantidad de jugadores en edad compatible con el Mundial de 2030. Darío Osorio, hoy con 22 años, tendría 26. Maximiliano Gutiérrez, con 21, llegaría con 25. Alexander Aravena y Lucas Cepeda, ambos con 23, alcanzarían los 27. Gonzalo Tapia, actualmente con 24, tendría 28.

    Son edades que coinciden con el punto de mayor productividad ofensiva en el fútbol profesional. Ben Brereton, hoy con 26 años, llegaría al torneo con 30. Es un rango que permite continuidad. Benjamín Chandía, también con 23, alcanzaría los 27.

    A este listado se puede agregar otros nombres. Entre los considerados normalmente está Marcelino Núñez, quien se pierde los partidos de marzo por lesión. El formado en la UC tiene 26 años y para el Mundial llegará con 30.

    Además, aparecen los jugadores de Santiago Wanderers que conquistaron la Copa Libertadores Sub 20. Entre las figuras arremeten el portero Fabiano Avello (19 años), Lucas Avendaño (20 años), volante mixto y capitán del plantel campeón, el delantero Ignacio Flores (19 años), el lateral derecho Cristopher Valenzuela (18 años), Cristóbal Villarroel (18 años) y Vicente Vargas (19 años), todos elementos importantes en el plantel del Decano juvenil.

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