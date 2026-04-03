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    Radiografía a los seis juveniles de la U que encandilan a Fernando Gago en sus primeras semanas en el CDA

    Matías Riquelme, Vicente Ramírez y Lucas Barrera debutaron con la camiseta estudiantil en la victoria ante Audax Italiano y se suman a otros jugadores de proyección que buscan sumar protagonismo.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Barrera, Riquelme y Ramírez debutaron en la U. Foto: @udechile.

    Las numerosas bajas que tiene el plantel de Universidad de Chile hizo que Fernando Gago experimentara con varios juveniles en el duelo ante Audax Italiano, por la Copa de la Liga. Y el ensayo le resultó exitoso.

    Los formados en el Centro Deportivo Azul estuvieron a la altura de sus compañeros más experimentados y demostraron que pueden ser una alternativa a los nombres más consagrados. ¿El más destacado? Lucas Barrera.

    El volante argentino debutó como titular y es uno de los valores Sub 20 (tiene 19 años) que más ha resaltado en las prácticas de Gago. “Venía teniendo buenos entrenamientos, desde que llegué lo vi y me convenció desde el rendimiento que tuvo durante estos días de trabajo y a partir de eso decidimos que tiene que jugar”, explicó el DT posterior al encuentro con los itálicos.

    Barrera llegó desde Neuquén y estuvo en las inferiores de Universidad Católica durante dos años, pero el 2025 se incorporó a las filas del elenco laico y firmó su primer contrato profesional.

    El otro joven que brilló en el duelo jugado esta semana fue Agustín Arce. Si bien el mediocampista de 21 años ya ha sumado varias apariciones en el primer equipo, había sido relegado por Paqui Meneghini y acumulado muy pocos minutos este año. Pero Gago lo puso de titular y con su primer gol en el profesionalismo abrió la ruta del triunfo en el compromiso con los floridanos. Arce y Barrera hoy compiten de igual a igual con Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Javier Altamirano y el DT ya les afirmó que no importa la edad, “quién esté en mejores condiciones va a jugar”.

    Foto: @udechile

    Las otras alternativas juveniles

    Vicente Ramírez tiene 18 años y ante Audax reemplazó a Eduardo Vargas en la delantera. Hijo de Rodrigo Ramírez, el lateral que destacó en O’Higgins cuando Jorge Sampaoli era su entrenador. De hecho, Vicente se formó en el cuadro celeste y llegó el año pasado al CDA.

    “Es un sueño, nunca había pensado debutar así”, aseguró tras su debut y reveló las instrucciones del entrenador: “me dijo que hiciera lo que sabía hacer, que usara los espacios, que picara, que me recogiera… que hiciera lo que yo quisiera“.

    El otro juvenil que debutó en la cancha de la zona sur de Santiago fue Matías Riquelme. Con tan sólo 18 años, el mediapunta destaca en La Cisterna por su liderazgo, ha sido capitán de la Sub 18 y la Proyección y su ascenso al plantel de honor fue uno de los pocos aciertos que tuvo Meneghini por la U. “Es distinto a la Proyección, más dinámico, pero hay que agarrar ritmo lo antes posible”, declaró tras su estreno.

    Por su parte, Benjamín Garcés no ingresó, pero si estuvo citado. El lateral derecho de 17 años es descrito en el CDA como un “joven disciplinado y competitivo”. Ha destacado en los entrenamientos por su técnica y velocidad y lo tratan como una de las grandes promesas de los equipos juveniles

    Por último, está uno de los “consagrados”. Ignacio Vásquez de 19 años. El atacante de San Bernardo debutó en la Liga de Primera el 2024 y participado en seis de los siete partidos del actual campeonato y en los tres que han jugado en la Copa de la Liga. Lleva tres goles y tres asistencias en su carrera profesional y aunque ya está recuperado Lucas Assadi, sigue peleando su puesto en la oncena titular.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileFernando GagoLiga de PrimeraFútbolCampeonato Chileno

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