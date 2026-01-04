SUSCRÍBETE POR $1100
    Regresa al fútbol colombiano: Rodrigo Ureña sella su incorporación a Millonarios por dos años

    El mediocampista chileno afronta un nuevo desafío, luego de cerrar su estadía en Universitario de Lima con un tricampeonato. Vuelve a la liga cafetalera, firmando con uno de los grandes. Jugará la Copa Sudamericana.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Rodrigo Ureña se incorpora a Millonarios por dos años. Foto: millonarios.com.co

    Rodrigo Ureña arranca 2026 con nuevos desafíos. Luego de una exitosa etapa en Universitario de Lima, el mediocampista chileno, quien llegara a usar la camiseta de la selección adulta en la era de Ricardo Gareca, tiene otro club. Ya se había despedido del conjunto crema y su futuro estaba relativamente definido: partía rumbo a Colombia. Faltaba la oficialización, la que se produjo durante esta jornada.

    El exvolante de Universidad de Chile y Cobresal selló su arribo a Millonarios, uno de los elencos más grandes del país cafetalero.

    “Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y documentación, el jugador Rodrigo Ureña firmó su contrato por dos años con la institución”, detalló el club “embajador” mediante un comunicado.

    “El mediocampista se distingue por su orden táctico, intensidad en la recuperación, lectura del juego y capacidad para equilibrar el equipo, cualidades que le permiten aportar solidez y dinamismo en la primera línea del mediocampo”, añadió el cuadro de Bogotá, alabando a su nuevo futbolista.

    No será la primera vez de Ureña en el fútbol colombiano. En rigor, Millonarios será el tercer equipo de ese país en la carrera del jugador de 32 años. En 2020 recaló en América de Cali, donde estuvo dos temporadas y fue campeón de la Primera División. Más tarde, en 2022, firmó con Deportes Tolima, donde jugó un año y obtuvo la Superliga (una especie de Supercopa, que enfrentó a los campeones de 2021). Después vendría su etapa en Perú, donde fue tricampeón del torneo local.

    “Me pone muy contento estar acá. Voy a dar lo máximo que tenga... mi profesionalismo, mi trabajo, mi esfuerzo y obviamente mi garra al momento de jugar”, indicó Ureña a las redes oficiales del club. “Me llamó bastante la atención el proyecto deportivo, sabía que habían grandes jugadores, que había un gran plantel, un cuerpo técnico conocido. Siempre tuvieron la predisposición para que yo viniera a jugar acá... Espero estar a la altura de lo que es esta institución”, añadió.

    En efecto, el jugador mencionó el conocimiento de su entrenador. Se trata de Hernán Torres, quien dirigió a Rodrigo Ureña en el Tolima.

    Además de los desafíos locales, Millonarios jugará la Copa Sudamericana este año. En la fase preliminar, en las llaves nacionales para entrar en los grupos, tendrá un duelo complejo contra Atlético Nacional de Medellín.

    Fútbol internacionalRodrigo UreñaMillonariosFútbol de ColombiaCopa SudamericanaUniversitario de Lima

