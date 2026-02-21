Reñaca Surf Pro: Gaminiz marca el mejor puntaje de la jornada mientras que Wess y Verdejo clasifican directo a la final

Bajo un sol radiante y con olas en óptimas condiciones, los mejores surfistas del país se dieron cita este fin de semana en el Quinto Sector de Reñaca, en la Ciudad Jardín, para disputar la cuarta fecha del circuito nacional de la Federación Chilena de Surf. La competencia, que define posiciones clave en el ranking, tuvo como protagonistas a Lander de Gaminiz en la categoría masculina y a María Wess junto a Camila Verdejo en damas, en un evento que además mezcla deporte y cultura urbana para cerrar la temporada estival.

La categoría masculina entregó una batalla de maniobras técnicas donde el talento regional se impuso. Lander de Gaminiz, de Maitencillo, se alzó como el hombre del día con un sólido 12,27. Tras él, la lucha por el ranking nacional se mantuvo al rojo vivo con el pichilemino Nicolás Vargas (11,17) y Nicolás Undurraga (10,67), también de Maitencillo, completando los puntajes más destacados.

En la categoría femenina también hubo mucha competencia, con heats muy peleadas que obligaron a las surfistas a dar lo mejor de sí. Tras una jornada de gran nivel, María Wess, de Curanipe, y Camila Verdejo, de Pichilemu, demostraron su jerarquía y lograron clasificar de forma directa a la final del domingo.

Por su parte, Leia Phillips (Pichilemu) y Maite Alonso (Maitencillo) se quedaron con el tercer lugar en sus respectivas series, cerrando una jornada de gran desempeño para las mujeres en el agua.

Festival urbano frente al mar

Más allá de las olas, el evento se convirtió en un punto de encuentro para el deporte extremo y la música en vivo. La programación artística contempla tres días de espectáculos con la participación de Red Bull y la Batalla de Gallos como apertura del show.

El sábado será el turno de Chinoy y Jiminelson, mientras que el cierre del domingo estará a cargo de la reconocida rapera Ana Tijoux, quien encabezará la jornada final ante el público que llegará hasta la playa.

De esta manera, el Reñaca Surf Pro no solo define posiciones en el circuito nacional, sino que también consolida al Quinto Sector como un epicentro de deporte y cultura urbana.

El torneo se transmite en vivo a través del canal de YouTube de Maui And Sons Chile.