Revisa el espectacular tiro que le dio un águila a Joaquín Niemann en el LIV de Indianápolis

Joaquín Niemann tuvo una gran jornada en Indianápolis, la última fecha de la temporada del LIV Golf y donde el chileno llega como puntero, con 12,27 puntos de ventaja sobre el español Jon Rahm.

El talagantino firmó una ronda muy positiva, que lo dejó igualado en la tercera posición, con 64 golpes (-7), producto de siete birdies, un águila y un doble bogey, que lo pusieron entre los mejores del día y que le permitieron sacarle tres impactos a su perseguidor.

Pero hubo un golpe de Niemann que quedó en la retina de los fanáticos del golf. Fue en el séptimo hoyo, cuando Joaco ejecutó una maravilloso tiro de aproximación, que cayó muy cerca del agujero y le dejó la cancha servida para concretar su única águila del día con el siguiente impacto.

El notable golpe de Joaco