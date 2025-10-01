Revisa el gol de Japón con el que la Roja está cayendo en el Mundial Sub 20.

La Roja está cayendo ante Japón en Ñuñoa en el Mundial Sub 20. En el arranque del segundo tiempo, el defensor Rion Ichihara cambió un penal por gol en el minuto 55.

En el primer tiempo, el ariete Rento Takaoka había errado una pena máxima. En rigor, fue atajada de Sebastián Mella. Sin embargo, el golero no pudo repetir en el complemento su gran tapada. Ahora, el zaguero disparó al medio con suavidad.

🚨🌎 | GOAL: RION ICHIHARA OPENS THE SCORING FOR JAPAN WITH A PENALTY!



🇨🇱 Chile U20 0-1 Japan U20 🇯🇵



pic.twitter.com/mlco02MYW8 — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) October 1, 2025

Ha sido un partido accidentado para el equipo de Nicolás Córdova. Además de los dos penales, sufrió con la lesión de Emiliano Ramos, justo antes del descanso.