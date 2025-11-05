OFERTA ELECCIONES $990
El Deportivo

Ronaldinho será la figura estelar de la Copa Duelo Leyendas América 2026 en el Claro Arena

El brasileño será el capitán del equipo de su país que participará en el certamen, que se disputará en marzo del próximo año y que contará con Matías Fernández como líder del equipo chileno.

Carlos González Lucay 
Carlos González Lucay
Ronaldinho volverá a Chile para disputar un duelo de leyendas. Photosport

Ronaldinho Gaúcho será la gran atracción de la Copa Duelo Leyendas América 2026. El anuncio se realizó en una conferencia de prensa en Claro Arena junto a destacadas figuras del fútbol chileno que serán parte del panel nacional: Matías Fernández (capitán de Chile), Fabián Orellana, Marcos González y Gonzalo Fierro. Todos ellos referentes que marcaron una época y que hoy regresan a la cancha para revivir la pasión del fútbol que hizo vibrar a distintas generaciones.

La Copa Duelo Leyendas está diseñada como un evento familiar y transversal, pensado para abuelos, madres, padres, jóvenes e hijos que crecieron admirando a sus ídolos. Serán tres jornadas en un ambiente seguro, cercano y lleno de nostalgia, donde el fútbol vuelve a convertirse en punto de encuentro.

Matías Fernández, de cara a su próximo encuentro frente a Ronaldinho Gaúcho, recordó uno de sus momentos favoritos ante la leyenda brasileña. “Es increíble. Me acuerdo de un tiro libre que fue impresionante. Tengo los mejores recuerdos de él. Será un lujo tenerlo en el torneo”, afirmó.

Experiencia familiar

Durante las tres fechas del torneo se desarrollará un Fan Fest abierto para el público asistente, con activaciones de marcas, tiendas de merchandising oficial, terrazas de comida y espacios de entretención para todas las edades

Cada jornada tendrá una duración aproximada de siete horas e incluirá cuatro partidos diarios, a los cuales se podrá acceder con una sola entrada por día.

Durante la conferencia también se presentó parte del equipo que compone a destacadas figuras del fútbol nacional, donde resaltaron Matías Fernández, Fabián Orellana, Gonzalo Fierro y Marcos González.

Mati reconoció que busca contar con Humberto Suazo. “He estado conversando con Chupete, la invitación está extendida”, contó.

Estas leyendas se enfrentarán a Ronaldinho y su selección en un encuentro que reúne memoria emotiva y pasión por el fútbol.

Las entradas para la Copa Duelo Leyendas América 2026 ya están disponibles en Punto Ticket.

