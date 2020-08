Rueda frente al consejo: un hito que genera discordia entre los clubes

El primer Consejo de Presidentes del gobierno de Pablo Milad en la ANFP tendrá como invitado estelar a Reinaldo Rueda, técnico de la selección chilena. Será este viernes, a las 9.30, de forma virtual. El colombiano expondrá detalles del trabajo que ha realizado desde que asumió la banca de la Roja y también el plan que tiene en mente para las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El nuevo timonel busca dar una señal de apertura, de inclusión y de cercanía, admiten sus cercanos. Se trata de un hecho prácticamente inédito, aunque es valorado de distinta forma por los presidentes de clubes. Si bien todos lo destacan y lo reciben de buena manera, varios critican el momento, ya que ahora lo que interesa es volver a la competencia.

“La verdad es que siempre será interesante escuchar en qué está la Selección, por supuesto, pero lo urgente hoy es definir acciones para el retorno al fútbol. Eso es lo coyuntural”, comenta Luis Baquedano, gerente de Unión Española.

Jorge Salazar, presidente de Deportes Valdivia, coincide. “Me parece bien que exponga el señor Rueda, pero en otra oportunidad. Ahora, nuestra urgencia es el retorno a la competición. Eso es lo urgente y ahí queda mucho por avanzar”, sentencia.

Precisamente, en la tabla del Consejo del viernes está estipulado que la comisión Retorno entregue un informe al respecto. Los clubes fijaron como fecha de regreso el 31 de julio, pero aquello no se logró. Ayer, se conversó como nueva fecha probable el 28 de agosto, aunque esta determinación quedará en poder de los clubes y, obligatoriamente, dependerá de las autoridades sanitarias.

Por otro lado, hay presidentes de clubes que consideran una jugada demasiado arriesgada por parte del nuevo titular de la sede de Quilín. Sostienen que es un riesgo innecesario, porque hay muchos presidentes críticos de la gestión de Rueda, que podrían opinar negativamente de su proceso, o bien, emplazarlo a que se baje el sueldo, debido a la larga inactividad de la Roja y la delicada situación financiera de la asociación.

De todas formas, no es común que un seleccionador entregue detalles de su trabajo a los clubes, como lo hará el cafetero este viernes. Sin embargo, no es un hecho inédito, según René Rosas, gerente general de Universidad de Concepción.

“Siempre va a ser interesante escuchar las palabras del director técnico, en torno a lo que tiene programado para el inicio de las Eliminatorias. Azkargorta fue una vez. Lo llevó Abumohor. Sirve para conocer de primera fuente la idea del director técnico nacional. Espero que nos den detalles de cómo tienen pensado desarrollar las diferentes fases de la planificación y las condiciones en que estamos”, comenta el ex gerente de programación de la ANFP.

Césare Rossi, mandamás de Deportes Iquique, considera la visita de Rei como una señal del nuevo estilo que quiere imponer Milad en Quilín. “Lo veo importante. Es un acercamiento hacia el Consejo. El vino una vez a Iquique y me reuní con él. Me pareció una persona bastante abierta al diálogo. Lo llevamos a nuestro complejo. Es importante que los presidentes lo conozcamos, que sepamos qué se está haciendo, que podamos consultarle, plantearle nuestras inquietudes. Me imagino que es una instancia de acercamiento y nada más que eso. No sé qué más podría pasar. Es primera vez que recuerde que un técnico de la Selección estará en un Consejo de Presidentes. Siempre han llegado hasta el directorio”, sostiene.