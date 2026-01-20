Run and Sand se expande en 2026 y suma fechas en Zapallar, La Serena y Papudo.

El evento deportivo Run and Sand ampliará su alcance durante el verano de 2026 y se desarrollará en dos regiones del país, con tres fechas confirmadas a lo largo de febrero en Papudo, La Serena y Zapallar. La organización proyecta una participación cercana a las 2.000 personas considerando corredores, familias y acompañantes en el total de las jornadas.

La primera fecha está programada para el domingo 1 de febrero en la playa de Papudo, en la Región de Valparaíso, con recorridos de 7 y 3 kilómetros, pensados para corredores amateur. La actividad se desarrollará en la franja costera de la comuna.

La segunda jornada se disputará el sábado 7 de febrero en La Serena, Región de Coquimbo. La prueba se correrá en formato sunset, con partida y meta en el Faro Monumental, e incluirá distancias de 3 kilómetros inclusivo, 5 kilómetros familiar, 10 kilómetros intermedio y 21 kilómetros, correspondiente a media maratón.

La tercera fecha se llevará a cabo el 22 de febrero en Zapallar, específicamente en el balneario de Cachagua. Será la segunda edición del evento en la comuna y contemplará distancias de 10 y 3 kilómetros.

Desde la Municipalidad de Zapallar destacaron el carácter comunitario y ambiental de la iniciativa. “Este año repetimos esta carrera familiar que incentiva la sustentabilidad. Estamos muy contentos de volver a realizarla y de sumar a los vecinos, porque tiene un foco que nos atrae mucho, que es el cuidado de las playas, la limpieza del entorno. Como municipio y como Corporación de Deportes siempre vamos a fomentar este tipo de iniciativas y queremos que esta carrera se transforme en una tradición”, señaló Pedro Covarrubias, de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Zapallar.

El evento contará además con la presencia del atleta y maratonista olímpico Hugo Catrileo, integrante del Team JAC y embajador deportivo de Run and Sand.