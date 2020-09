Scheib se va sin puntos de Aragón

Maximilian Scheib no pudo sumar puntos en el segundo día de competencias en Aragón, donde este fin de semana se disputó la quinta fecha del Mundial de Superbikes. El chileno se mantiene en el puesto 19° de la clasificación general.

La jornada dominical había comenzado auspiciosa para el motociclista nacional, quien en la Superpole race finalizó 15°, pero fuera de la zona de puntos a la que acceden los nueve primero. Luego tocaba el turno de la segunda carrera de la fecha (un fin de semana de SBK contempla dos carreras y una Superpole race puntuables), a la que salió a correr desde el puesto 13 de la grilla.

Y en la segunda carrera el chileno no tuvo suerte. Una caída temprana provocó daños en su Kawasaki y terminó abandonando en la segunda vuelta de la competencia. “Si tuviera que destacar algo positivo de este fin de semana, sin duda sería el ritmo que he mostrado, y por el lado negativo, si bien las caídas siempre son un golpe duro, esta vez me dolió más porque tenía para meterme en el top ten”, dijo Scheib.

Jonathan Rea, quien tiene prácticamente asegurado su sexto título consecutivo, ganó la carrera del domingo y extiende su ventaja sobre su escolta Scott Redding, quien fue tercero. El podio lo completó Chaz Davies en el segundo lugar.

Al Mundial le quedan tres fechas por disputar. En Cataluña, el fin de semana del 18 de septiembre, sigue la competencia.