Se suma a Sinner: Carlos Alcaraz anuncia su baja de las finales de la Copa Davis.

Carlos Alcaraz (1°) no estará en las Finales de la Copa Davis. La definición que se llevará a cabo en Bologna, y que reúne a los ocho mejores países que irán en busca de la Ensaladera de Plata, no contará con los dos mejores tenistas del momento.

Hace algunas semanas, Jannik Sinner (2°) anunció que no jugaría con Italia. Ahora, el español tampoco irá con su delegación. En el caso de Charly, debido a una lesión.

“Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa”, escribió en su cuenta de Instagram. España se debe medir ante República Checa.

Las críticas a Sinner

En su momento, cuando Sinner anunció su baja, se llenó de críticas en Italia. Nicola Pietrangeli, dos veces ganador de Roland Garros (una de ellas derrotando a Luis Ayala en la final) y capitán en el primer título del cuadro europeo en la Copa Davis, superando a Chile en el Estadio Nacional en 1976, fue uno de lo más duros con la determinación.

El astro de 92 años fue lapidario con su compatriota. “Es una gran bofetada al deporte italiano. No entiendo cuando dice que ha sido una elección difícil, estamos hablado de jugar al tenis, no de ir la guerra. Cuando se trata de la Copa Davis, se trata de lo máximo, el objetivo de cualquier deportista es ponerse la camiseta azul”, disparó el extenista.

“Desafortunadamente, sé que hablo de otra época. Espero que durante la Davis no se vaya a jugar a otro lugar, veo que el mundo hoy se mueve por dinero y el corazón lo dejan de lado”, sentenció.

La explicación de Sinner no calmó los ánimos. “No ha sido fácil, pero después de las ATP Finals en Turín el objetivo es empezar con buen pie en el Abierto de Australia. Puede que no lo parezca, pero una semana de preparación durante ese periodo puede marcar la diferencia. Ganamos la Copa Davis en 2023 y 2024, y esta vez mi equipo y yo lo hemos decidido así”, justificó.