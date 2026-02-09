SUSCRÍBETE POR $1100
    Sebastián González, el nadador chileno que va por el cruce de Hawái: “La principal dificultad son los tiburones”

    Tras completar el desafío de la Triple Corona, el antofagastino buscará nadar el Kaiwi Channel. “Han habido ataques, no fatales, pero sí mordeduras; es un nado muy largo, de unas 15 o 16 horas”, advierte

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Sebastián Gonzalez, el nadador chileno que va por el cruce de Hawái: “La principal dificultad son los tiburones”. . Por Diego Parodi - FotaFola - Cedida

    Sebastián González (24) completó la Triple Corona de aguas abiertas. Su próximo desafío es el cruce a nado de Hawái, en el Kaiwi Channel. Se trata de una meta que registra apenas 132 finalizaciones. Son más de 15 horas de nado e incluye la presencia de tiburones. El antofagastino cuenta a El Deportivo como se prepara para el reto.

    ¿Cómo le ha cambiado la vida después de la Triple Corona?

    Se me abrieron mucha oportunidades de realizar nuevos desafíos. Siento más el cariño de las personas. Voy por la calle y los niños chicos me dicen que quieren ser como yo. Eso me llena de alegría y orgullo, porque siento que todo lo que estoy realizando cada vez vale más la pena. No se trata solo de dejar el nombre de Antofagasta y de Chile en los registros mundiales, sino también de incentivar a los más jóvenes a que persigan sus sueños. Todo es posible con esfuerzo y perseverancia. La vida me ha cambiado bastante, pero estoy feliz.

    ¿Todavía entrena en Antofagasta?

    Sí, estoy acá.

    ¿Cómo surge la opción de nadar en Hawái?

    Surgió después de completar la Triple Corona. Siempre quise ir por más, y conversando con Bárbara Hernández, que siempre ha estado para darme consejos y apoyarme, me empezó a incentivar a realizar los siete océanos. Dentro de esos está el nado de Hawái. Con mi equipo empezamos a evaluarlo después del Canal de la Mancha, y ahora ya estamos trabajando en eso.

    ¿Cómo se va a preparar para eso?

    Una de las principales dificultades son los tiburones. Han habido ataques, no fatales, pero sí mordeduras. Además, es un nado muy largo, de unas 15 o 16 horas, más difícil incluso que el Canal de la Mancha. Allá más de 2.700 personas lo han completado; en Hawái, solo 132. Las embarcaciones y la organización monitorean constantemente el área y, si detectan algún tiburón, se activa un protocolo de seguridad. En cuanto al entrenamiento, sigo en Antofagasta. Entreno unas seis horas diarias, y ahora empezaré con nados más largos, de hasta diez horas, para que mi cuerpo se acostumbre a la exigencia continua.

    ¿Cuándo va a nadar en Hawái? ¿Ya hay fecha?

    Mi ventana de nado es entre el 11 y el 20 de junio del próximo año. En cualquiera de esos días se podrá realizar, y el capitán de la embarcación decidirá el momento exacto, según las condiciones meteorológicas, corrientes y oleaje. Me avisará con tres o cuatro horas de anticipación.

    ¿Cómo va con los apoyos? ¿Tiene dificultad para financiarse?

    Se han sumado algunas empresas, incluso mineras, que ya están confirmadas para Hawái. Pero como estos nados son muy costosos, siempre se necesita más apoyo. Por ejemplo, para el Canal de la Mancha también tuve ayuda del Gobierno Regional y del Consejo Regional. Este será aún más caro. Por eso siempre hago el llamado a las empresas que quieran sumarse y apoyar este proyecto, que busca dejar el nombre de Antofagasta y de Chile en lo más alto, e incentivar a los jóvenes a perseguir sus sueños. Los costos incluyen pasajes, inscripciones, alojamiento y toda la preparación previa.

    ¿Sigue estudiando o lo ha dejado de lado?

    Estoy estudiando en la escuela Romeo Mike, así que sigo persiguiendo el sueño de ser piloto comercial. Estoy compatibilizando la aviación con la natación, cumpliendo ambos sueños.

    ¿Cuál de los tres nados de la Triple Corona fue el más difícil?

    El Canal de la Mancha, sin duda. Es uno de los nados más duros del mundo. Me tocó mucho oleaje, viento y agua fría. Tuve hipotermia las últimas cuatro horas. Además, nadé 16 kilómetros más de lo planificado, porque las corrientes nos desviaron. Pero igual lo disfruté, porque estaba cumpliendo un sueño. Fui el primer hombre chileno en conseguir la Triple Corona. Dejé el nombre de Antofagasta y de Chile en los registros mundiales. Y si completo el canal de Hawái, sería el latinoamericano más joven en completar ese desafío.

