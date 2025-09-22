SUSCRÍBETE
Seis medallas: Chile consigue una histórica actuación en el Mundial de patín carrera

La delegación nacional sumó tres oros, una plata y dos bronces en China, quedando solo detrás de Colombia e Italia. Gabriel Reyes fue la gran figura con cuatro preseas.

El patín carrera chileno escribió un capítulo inolvidable en su historia reciente. En el Speed World Championships 2025, disputado en Beidaihe, China, la delegación nacional consiguió una sólida actuación en un escenario mundial: seis preseas y el tercer lugar en el medallero general, solo superada por Colombia e Italia.

El protagonismo de la semana estuvo marcado por Gabriel Reyes, figura indiscutida del certamen para Chile. El deportista alcanzó cuatro podios en total, dos de ellos dorados, consolidándose como referente en las pruebas.

El fondista se impuso en los 15.000 metros y fue parte clave del relevo de 3.000 metros, compartiendo el oro junto a Eric Gauna y Guillermo Castillo. A eso se sumó una plata en los 5.000 metros a los puntos y un bronce en los 1.000 metros sprint, demostrando una versatilidad pocas veces vista.

Pero Reyes no estuvo solo. Otro nombre propio brilló en China: Raúl Pedraza, quien se quedó con el oro en los 5.000 metros a los puntos y añadió un bronce en los 10.000 metros eliminación, aportando con fuerza al medallero chileno.

En la clasificación general, el dominio sudamericano fue total. Colombia ratificó su hegemonía con 20 oros, 15 platas y siete bronces, una cifra abrumadora que la mantuvo en lo más alto del planeta. Detrás apareció Italia (6-5-7), siempre presente en la élite, mientras que Chile sorprendió con su tercer lugar, dejando atrás a países con tradición como Ecuador (3-1-0) y Corea del Sur (2-2-0). El balance nacional es contundente: tres oros, una plata y dos bronces.

