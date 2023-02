Sergio Ramos se confiesa en el PSG: “Dudé de si hice lo correcto o no de irme del Real Madrid”

Paris Saint Germain está a horas de enfrentar al Bayern Múnich por los octavos de final de la Champions League. El conjunto galo llega reducido en diversos aspectos al duelo, pero aún así, cuenta con sus figuras más destacadas dentro de la convocatoria. Uno de los que asoma como titular es Sergio Ramos, quien recientemente dio una entrevista en la que conversó sobre su llegada al equipo parisino.

En diálogo con el sitio oficial de la UEFA, el histórico ex jugador del Real Madrid se refirió a las motivaciones que lo llevaron a tomar la decisión de unirse a su nuevo club: “Dejar el Real Madrid fue, obviamente, un cambio muy grande. Mi objetivo siempre es seguir ganando. Gané mucho con el Real Madrid, pero pensé que era una buena oportunidad para cambiar de aires, para intentar ayudar a un equipo como el París”.

A continuación, aprovechó la oportunidad de comentar la dificultad que implicó cambiar de aires de esta forma: “Al principio fue todo muy difícil, tienes que encontrar un hogar y asentarte, sobre todo cuando vienes con una familia, en mi caso con cuatro hijos. El proceso fue un poco duro al principio, pero todo ha salido bien”.

Ramos llegó al PSG para la temporada 2021/22, después de cosechar 22 títulos oficiales con el Real Madrid, entre los cuales se incluyen cuatro Champions League. En aquel entonces, Mauricio Pochettino era el técnico del conjunto frances, pero ambos no alcanzaron a relacionarse extensamente en dicho período, debido a una lesión sufrida por el defensor.

“Al principio, después de dar el salto, todo salió mal. Me lesioné, me costó recuperarme y adaptarme al nuevo sistema, nuevo equipo y nuevo entrenador. Empiezas a dudar de si has hecho lo correcto o no” comentó el jugador, quien solo alcanzó a jugar 13 partidos en su primer año vistiendo la camiseta de su nuevo club.

A pesar de esto, el central español señala: “Mi carrera siempre se ha definido por la constancia, la perseverancia y el trabajo duro. Se trata de seguir luchando, eso dará sentido a las cosas que ocurran en el futuro”. Durante la presente temporada, Ramos ha sido titular indiscutido en el equipo que dirige Christophe Galtier, disputando el 100 por ciento de los minutos en la Champions League, y siendo una pieza clave en la Ligue 1.

Sergio Ramos ha sido pieza clave en el esquema de Galtier. Foto: REUTERS

Posteriormente, el campeón del mundo con España en 2010 se refirió al complejo presente que vive el PSG: “Hay muchas estrellas, algunos de los mejores jugadores del mundo. Pero para ganar hay que unirse y remar todos hacia la misma dirección. Si un equipo acaba ganando, es porque ha dejado atrás sus egos personales”.

Cabe recordar que el conjunto parisino ha vivido meses de suma irregularidad, siendo eliminados de la Copa de Francia por el Olympique de Marsella de Alexis Sánchez, y perdiendo puntos en la Ligue 1, lo cual los tiene con una ligera ventaja por sobre sus escoltas. A esto se suman las molestias físicas, fiestas y bajo rendimiento por parte de los tres referentes de ataque con los que cuenta el PSG, lo cual agudiza la crisis del equipo justo antes de enfrentar la competencia de clubes más importante del mundo.

A pesar de la adversidad, Ramos señala: “El objetivo de esta temporada es unirnos todos, aportar la mejor versión de nosotros mismos y mantener el equilibrio como equipo. Eso es más importante que cualquier estrella que podamos tener en nuestras filas”.

Finalmente, el ex merengue se refirió al duelo contra el Bayern Múnich, donde recordó sus dos goles contra dicho equipo en la semifinal de la Champions League 2013/14: “Cuando pienso en el Bayern, pienso en el día que marqué contra ellos en 2014. Por supuesto, sabemos que es uno de los mejores equipos a los que nos podemos enfrentar, un reto enorme. Pero superarlos sería un mensaje muy positivo que enviar al mundo”.

“Para ganar la Champions League hay que ganar a los mejores, y el Bayern está entre ellos todos los años” sentenció Sergio Ramos. El partido entre franceses y alemanes se jugará a las 17:00 en el Parque de los Príncipes, casa del PSG.