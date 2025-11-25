“Siempre hizo una de más”: medios argentinos critican la actuación de Carlos Palacios en último triunfo de Boca Juniors

Después de una severa crisis, en la que estuvo 12 partidos sin victorias, Boca Juniors vuelve a sonreír. El equipo de Carlos Palacios encadenó una racha de cinco triunfos consecutivos y se metió en los cuartos de final del Torneo de Clausura de Argentina.

La victoria de 2-0 sobre Talleres de Córdoba en La Bombonera (ambos goles de Miguel Merentiel, a los 28 minutos y en los 20 segundos de la segunda fracción) redundan en un triunfo importante. Uno que le permite al equipo de La Ribera medirse a Argentinos Juniors, escuadra que eliminó a Vélez Sarsfield por 2-0.

“Sabemos que vamos a pelear. Este es el equipo que empezamos a buscar desde que vinimos con Miguel (Ángel Russo). Cuando los resultados empiezan a ser favorables, uno se siente mejor, con más piernas y más ganas”, explicó el técnico de Boca, Claudio Úbeda, después del duelo ante la T.

Asimismo, el técnico agregó que “el primer tiempo fue más dividido, ellos tuvieron posesión, pero no sufrimos hasta que le encontramos la vuelta. Abrimos el partido con una pelota parada y luego tuvimos cuatro chances más”.

El duelo contra los Bichos Colorados de La Paternal se disputará otra vez en La Bombonera, el domingo 30 de noviembre próximo. El ganador de esta llave se podría medir a River Plate en semifinales, si es que el equipo millonario logra sortear sus respectivos partidos.

Críticas a la Joya

Tal como la mayoría de la temporada, Carlos Palacios fue titular ante el equipo cordobés. El chileno salió a los 77 minutos, para permitir el ingreso del español Ander Herrera. Sin embargo, su cometido no fue bien evaluado por la prensa transandina.

“Boca no hizo un buen primer tiempo. Zeballos brilló por su ausencia, Giménez malogró un mano a mano increíble, Merentiel fue más ganas que fútbol y Palacios casi no la tocó”, escribió el diario La Nación.

De la misma manera, el matutino escribió en su edición web sobre una acción específica que “el chileno en vez de pegarle de primera quiso enganchar otra vez, después definió demasiado tapado y la pelota se fue afuera”.

El diario deportivo Olé relativizó la importancia del exjugador de Colo Colo en la victoria sobre el Tallarín. Además, lo valoró con una nota de 6 sobre 10 para justificar sus apreciaciones.

“Presionó algo y recuperó una pelota que terminó con Giménez abajo del arco. Salvo eso, después le costó de nuevo. Tenía remate claro en el área, pero enganchó y definió mal de zurda”, informó el medio especializado.

Más duro en sus conceptos fue el tabloide Clarín, el que no dejó pasar la ocasión para criticar al chileno: “Palacios siempre hizo una de más”.