BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Siempre hizo una de más”: medios argentinos critican la actuación de Carlos Palacios en último triunfo de Boca Juniors

    El equipo xeneize avanzó a cuartos de final del Clausura tras vencer 2-0 a Talleres de Córdoba, partido en el que el mediapunta chileno fue fuertemente criticado.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    En Argentina critican con dureza a Carlos Palacios en Boca Juniors.

    Después de una severa crisis, en la que estuvo 12 partidos sin victorias, Boca Juniors vuelve a sonreír. El equipo de Carlos Palacios encadenó una racha de cinco triunfos consecutivos y se metió en los cuartos de final del Torneo de Clausura de Argentina.

    La victoria de 2-0 sobre Talleres de Córdoba en La Bombonera (ambos goles de Miguel Merentiel, a los 28 minutos y en los 20 segundos de la segunda fracción) redundan en un triunfo importante. Uno que le permite al equipo de La Ribera medirse a Argentinos Juniors, escuadra que eliminó a Vélez Sarsfield por 2-0.

    “Sabemos que vamos a pelear. Este es el equipo que empezamos a buscar desde que vinimos con Miguel (Ángel Russo). Cuando los resultados empiezan a ser favorables, uno se siente mejor, con más piernas y más ganas”, explicó el técnico de Boca, Claudio Úbeda, después del duelo ante la T.

    Asimismo, el técnico agregó que “el primer tiempo fue más dividido, ellos tuvieron posesión, pero no sufrimos hasta que le encontramos la vuelta. Abrimos el partido con una pelota parada y luego tuvimos cuatro chances más”.

    El duelo contra los Bichos Colorados de La Paternal se disputará otra vez en La Bombonera, el domingo 30 de noviembre próximo. El ganador de esta llave se podría medir a River Plate en semifinales, si es que el equipo millonario logra sortear sus respectivos partidos.

    Críticas a la Joya

    Tal como la mayoría de la temporada, Carlos Palacios fue titular ante el equipo cordobés. El chileno salió a los 77 minutos, para permitir el ingreso del español Ander Herrera. Sin embargo, su cometido no fue bien evaluado por la prensa transandina.

    “Boca no hizo un buen primer tiempo. Zeballos brilló por su ausencia, Giménez malogró un mano a mano increíble, Merentiel fue más ganas que fútbol y Palacios casi no la tocó”, escribió el diario La Nación.

    De la misma manera, el matutino escribió en su edición web sobre una acción específica que “el chileno en vez de pegarle de primera quiso enganchar otra vez, después definió demasiado tapado y la pelota se fue afuera”.

    El diario deportivo Olé relativizó la importancia del exjugador de Colo Colo en la victoria sobre el Tallarín. Además, lo valoró con una nota de 6 sobre 10 para justificar sus apreciaciones.

    “Presionó algo y recuperó una pelota que terminó con Giménez abajo del arco. Salvo eso, después le costó de nuevo. Tenía remate claro en el área, pero enganchó y definió mal de zurda”, informó el medio especializado.

    Más duro en sus conceptos fue el tabloide Clarín, el que no dejó pasar la ocasión para criticar al chileno: “Palacios siempre hizo una de más”.

    Más sobre:FútbolBoca JuniorsCarlos PalaciosTalleres de CórdobaTorneo de Clausura argentino

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Expresidente Frei destaca cita con Kast previo al balotaje y remarca que “el país requiere unidad”

    Ministra Delpiano da a conocer los avances del T-40 Newén, la nueva aeronave de instrucción fabricada en Chile

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    La carta que le escribió Daniel Radcliffe al niño que interpretará al nuevo Harry Potter

    Cordero responde a declaraciones de Kast y gobernador de Arica por situación en frontera con Perú

    Kast se reúne con Frei a días de la segunda vuelta

    Lo más leído

    1.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    2.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    3.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    4.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    5.
    Nuevos refuerzos del comando de Jara dan señales pesimistas sobre el desenlace presidencial

    Nuevos refuerzos del comando de Jara dan señales pesimistas sobre el desenlace presidencial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Bayer Leverkusen por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Bayer Leverkusen por la Champions League en TV y streaming

    Rating del lunes 24 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 24 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Barcelona por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Barcelona por la Champions League en TV y streaming

    Expresidente Frei destaca cita con Kast previo al balotaje y remarca que “el país requiere unidad”
    Chile

    Expresidente Frei destaca cita con Kast previo al balotaje y remarca que “el país requiere unidad”

    Ministra Delpiano da a conocer los avances del T-40 Newén, la nueva aeronave de instrucción fabricada en Chile

    Cordero responde a declaraciones de Kast y gobernador de Arica por situación en frontera con Perú

    Francia sostiene su lucha contra la fast fashion Shein y busca suspender sus operaciones por caso de muñecas para adultos
    Negocios

    Francia sostiene su lucha contra la fast fashion Shein y busca suspender sus operaciones por caso de muñecas para adultos

    Venezuela desafía alerta de seguridad aérea de EE.UU con amenazas a Latam y el resto de las aerolíneas

    Los planes de la matriz de Facebook y WhatsApp para comprar chips para IA de Google amenazan el reinado de Nvidia

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen
    Tendencias

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    La carta que le escribió Daniel Radcliffe al niño que interpretará al nuevo Harry Potter

    Qué es la falsa arañita roja de la vid, la plaga que obligó a Brasil a destruir más de una tonelada de cerezas chilenas

    Vuelco en caso Barnechea: la Corte Suprema revoca fallo de Apelaciones y mantiene drásticas sanciones a los huaicocheros
    El Deportivo

    Vuelco en caso Barnechea: la Corte Suprema revoca fallo de Apelaciones y mantiene drásticas sanciones a los huaicocheros

    Chile convoca a referentes mundiales del deporte inclusivo: líderes llegarán al Estadio Nacional para debatir su futuro

    “Me parece feísimo”: los dardos de los jugadores del Athletic de Bilbao al Spotify Camp Nou en duelo ante el Barcelona

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    La destacada sitarista Anoushka Shankar agenda su debut en Chile
    Cultura y entretención

    La destacada sitarista Anoushka Shankar agenda su debut en Chile

    Gepe: “Mi inseguridad dejó de ser destructiva y hoy la traduje en una sensación de vértigo”

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven

    Ola de ataques en Kiev deja siete muertos: “Tenía mucho miedo, todo en mi casa temblaba”
    Mundo

    Ola de ataques en Kiev deja siete muertos: “Tenía mucho miedo, todo en mi casa temblaba”

    Rusia dice seguir abierta a negociar con Ucrania y ve “necesaria” la participación europea

    Estados Unidos reafirma el derecho de Israel a la “autodefensa” tras el bombardeo sobre Beirut

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad