“Siento que este club ya no lo reconozco”: las duras críticas de la familia de Mirko Jozic a Colo Colo y Arturo Vidal

La derrota de Colo Colo golpea más allá del Atlántico. Este domingo, los albos sucumbieron por 2-1 ante Audax Italiano y se alejan de la parte alta de la Liga de Primera. Lo hicieron, además, con Arturo Vidal viendo los últimos minutos desde el túnel, ya que el árbitro Fernando Véjar lo expulsó. “Fue por reclamos”, dijo el silbante tras el compromiso.

Después del partido, el volante se defendió y arremetió contra el juez. “La expulsión es de locos, no entiendo. A veces no se puede hablar mucho, pero si un árbitro no tiene carácter para arbitrar un partido de Colo Colo, creo que no debería arbitrar. En Segunda o Tercera División podría si no le gusta la presión o si no aguanta a un jugador de alto nivel o que un capitán le diga las cosas. Que te saquen amarilla por eso creo que es de locos”, lanzó.

Claro que las justificaciones de Vidal no alcanzan para llevar calma a la familia Mirko Jozic, el histórico entrenador que llevó al Cacique a ganar la Copa Libertadores de 1991. Desde Croacia, su hija, Lana, arremete contra el King.

“No entiendo cómo alguien puede permitirse constantemente ‘mostrar carácter’ en la cancha… esto no es tu fiesta privada, aquí representas a todos: al equipo y a la hinchada”, escribió de inició en su cuenta de Instagram.

“Respeto a los jugadores con carácter, pero no a los que creen tener derecho a poner en riesgo a otros por su actitud desmedida o impulsos fuera de lugar”, complementó. “Los grandes jugadores de carácter en el mundo sabían cómo y cuándo mostrar ese carácter y cómo canalizar su temperamento para el bien del equipo“, añadió..

“Quienes no lo entiendan, un día se irán como personas pequeñas. La debilidad y la falta de autocrítica no son virtudes, son debilidades. Cansa ya…”, agregó la hija del exDT.

Al cierre de su escrito, sus palabras toman ribetes institucionales. “A veces siento que a este club ya no lo reconozco”, comentó.