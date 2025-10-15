Sifup reitera su compromiso con la Segunda División tras la sanción que condena al SAU a abandonar el profesionalismo

La Segunda División vuelve a ser testigo de un nuevo golpe para una de sus integrantes. El Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó aplicarle a San Antonio Unido la resta de 30 puntos después de presentar graves incumplimientos financieros, lo que lo condena a abandonar el profesionalismo.

Una situación que deja mal parado a la dirigencia de los lilas, sus hinchas y en especial a los jugadores. Por lo mismo, el Sifup emitió un comunicado en el que reiteran su compromiso con la categoría.

En este exponen que “todos los jugadores profesionales, los 1.300 asociados de las tres divisiones que conforman nuestro sindicato, son testigos de los esfuerzos y acciones que -dentro de nuestras facultades- venimos realizando para mejorar las condiciones laborales y la competitividad de la Segunda División. Estamos convencidos de que con mayor profesionalismo se logrará un desarrollo global de la industria, beneficiando a todos los actores”, comienzan señalando a través de sus redes sociales.

“Las administraciones encabezadas por Arturo Salah, Sebastián Moreno y Pablo Milad han sido testigos de los acuerdos que hemos impulsado, siempre con el objetivo de fortalecer esta categoría y reconocer los derechos que corresponden a sus clubes. Año tras año hemos solicitado que las instituciones de Segunda tengan participación en el Consejo de Presidentes, que se establezca un sistema de dos ascensos y dos descensos, y que reciban aportes económicos de la ANFP, como fue comprometido por el Consejo de Presidentes el año 2019. No obstante, la negativa ha sido rotunda, siempre bajo el mismo argumento: los presidentes de Primera y Primera B no lo aceptan”, continúan.

También remarcan que “ante esta situación, propusimos a los clubes de Segunda que ejercieran acciones judiciales para hacer valer sus derechos legales como socios de la Asociación. Sin embargo, tristemente hemos sido testigos de su incapacidad de llegar a acuerdos, incluso protagonizando incidentes entre ellos mismos en instancias oficiales, como ocurrió en enero durante el proceso de mediación en la Dirección del Trabajo”.

Asimismo, indican que “queremos dejar en claro que siempre hemos tenido abiertas las puertas de nuestro sindicato para todos los clubes y que innumerables veces hemos recibido a dueños, funcionarios y dirigentes de la categoría, de la mejor manera y empatizando con su realidad. Sin embargo, este último tiempo fuimos víctimas de amenazas y malos tratos por parte de propietarios que firman el comunicado contra nuestro sindicato, razón por la cual decidimos, como directorio, no considerarlos, trasladando las conversaciones directamente al directorio de la ANFP. Jamás aceptaremos la violencia ni el amedrentamiento, menos aún en el ejercicio de nuestras labores”.

“Entendiendo las dificultades económicas de los 13 clubes, este año aceptamos la rebaja en el máximo de gasto que ellos mismos propusieron, así como la modificación en la garantía de participación. Pero no podemos validar normas ilegales que vulneren la Constitución de nuestro país y el Dictamen ORD. N° 3 de 06-ene-2025 de la Dirección del Trabajo”, agregan.

“Nuestro compromiso sigue intacto con nuestros asociados. La unión sindical es uno de nuestros valores más importantes, y los jugadores de Segunda División no están solos. Que no quepa duda: el ‘modelo Sifup’, basado en dignidad laboral, educación, competitividad, transparencia y desarrollo en infraestructura, así como de la actividad en general, seguirá siendo nuestra hoja de ruta”, concluye el informativo firmado por el directorio del Sifup.