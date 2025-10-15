SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Sifup reitera su compromiso con la Segunda División tras la sanción que condena al SAU a abandonar el profesionalismo

El elenco lila fue castigado con la resta de 30 puntos después de registrar una serie de problemas financieros.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Foto: Marcelo Hernandez/Photosport MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

La Segunda División vuelve a ser testigo de un nuevo golpe para una de sus integrantes. El Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó aplicarle a San Antonio Unido la resta de 30 puntos después de presentar graves incumplimientos financieros, lo que lo condena a abandonar el profesionalismo.

Una situación que deja mal parado a la dirigencia de los lilas, sus hinchas y en especial a los jugadores. Por lo mismo, el Sifup emitió un comunicado en el que reiteran su compromiso con la categoría.

En este exponen que “todos los jugadores profesionales, los 1.300 asociados de las tres divisiones que conforman nuestro sindicato, son testigos de los esfuerzos y acciones que -dentro de nuestras facultades- venimos realizando para mejorar las condiciones laborales y la competitividad de la Segunda División. Estamos convencidos de que con mayor profesionalismo se logrará un desarrollo global de la industria, beneficiando a todos los actores”, comienzan señalando a través de sus redes sociales.

“Las administraciones encabezadas por Arturo Salah, Sebastián Moreno y Pablo Milad han sido testigos de los acuerdos que hemos impulsado, siempre con el objetivo de fortalecer esta categoría y reconocer los derechos que corresponden a sus clubes. Año tras año hemos solicitado que las instituciones de Segunda tengan participación en el Consejo de Presidentes, que se establezca un sistema de dos ascensos y dos descensos, y que reciban aportes económicos de la ANFP, como fue comprometido por el Consejo de Presidentes el año 2019. No obstante, la negativa ha sido rotunda, siempre bajo el mismo argumento: los presidentes de Primera y Primera B no lo aceptan”, continúan.

También remarcan que “ante esta situación, propusimos a los clubes de Segunda que ejercieran acciones judiciales para hacer valer sus derechos legales como socios de la Asociación. Sin embargo, tristemente hemos sido testigos de su incapacidad de llegar a acuerdos, incluso protagonizando incidentes entre ellos mismos en instancias oficiales, como ocurrió en enero durante el proceso de mediación en la Dirección del Trabajo”.

Asimismo, indican que “queremos dejar en claro que siempre hemos tenido abiertas las puertas de nuestro sindicato para todos los clubes y que innumerables veces hemos recibido a dueños, funcionarios y dirigentes de la categoría, de la mejor manera y empatizando con su realidad. Sin embargo, este último tiempo fuimos víctimas de amenazas y malos tratos por parte de propietarios que firman el comunicado contra nuestro sindicato, razón por la cual decidimos, como directorio, no considerarlos, trasladando las conversaciones directamente al directorio de la ANFP. Jamás aceptaremos la violencia ni el amedrentamiento, menos aún en el ejercicio de nuestras labores”.

“Entendiendo las dificultades económicas de los 13 clubes, este año aceptamos la rebaja en el máximo de gasto que ellos mismos propusieron, así como la modificación en la garantía de participación. Pero no podemos validar normas ilegales que vulneren la Constitución de nuestro país y el Dictamen ORD. N° 3 de 06-ene-2025 de la Dirección del Trabajo”, agregan.

“Nuestro compromiso sigue intacto con nuestros asociados. La unión sindical es uno de nuestros valores más importantes, y los jugadores de Segunda División no están solos. Que no quepa duda: el ‘modelo Sifup’, basado en dignidad laboral, educación, competitividad, transparencia y desarrollo en infraestructura, así como de la actividad en general, seguirá siendo nuestra hoja de ruta”, concluye el informativo firmado por el directorio del Sifup.

Lee también:

Más sobre:FútbolSifupSegunda DivisiónSan Antonio UnidoSAU

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Por la unidad y paz de Chile”: Matthei organiza misa por nuevo aniversario del estallido social

“Usted apoya a Mayne-Nicholls; no corresponde”: Ricardo Fábrega acusa al gobierno de retirar su postulación a organismo internacional

Oficialismo alista franja parlamentaria: FA opta por relevar figura de Beatriz Sánchez y PC-PS apuestan por Jara

La paz duró menos de 24 horas: dichos de secretaria general de republicanos sobre Jaime Guzmán desatan molestia UDI

El polémico perfil de Ernesto Álvarez, el nuevo primer ministro de Perú

AC/DC podría venir a Chile: alistan gira por Sudamérica para marzo de 2026

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Rating del martes 14 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 14 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

“Que devuelvan la plata”: la reacción de los candidatos presidenciales tras error metodológico en las tarifas eléctricas
Chile

“Que devuelvan la plata”: la reacción de los candidatos presidenciales tras error metodológico en las tarifas eléctricas

Tras informe error de cálculo en cuentas de luz: Cariola afirma que advirtieron escenario de cobros excesivos

En la antesala de conmemoración: la alusión al 18-O durante ceremonia en La Moneda

La alerta roja del CFA: nuevo incumplimiento de meta fiscal aumenta la posibilidad de que deuda pública supere el límite de 45% del PIB en 2027
Negocios

La alerta roja del CFA: nuevo incumplimiento de meta fiscal aumenta la posibilidad de que deuda pública supere el límite de 45% del PIB en 2027

Fondos generacionales: ¿determinísticos o adaptativos?

El centro comercial más caro de Santiago que sale a remate este año

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años
Tendencias

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Tiempo en Santiago: ¿Llueve hoy en la Región Metropolitana?

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Fernando Díaz denuncia al Ministerio Público a los barristas que invadieron el entrenamiento de Deportes Iquique
El Deportivo

Fernando Díaz denuncia al Ministerio Público a los barristas que invadieron el entrenamiento de Deportes Iquique

Sifup reitera su compromiso con la Segunda División tras la sanción que condena al SAU a abandonar el profesionalismo

Jugará por primera vez en el país: Chile Open confirma en su cuadro principal a un extop ten y finalista de Wimbledon

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

AC/DC podría venir a Chile: alistan gira por Sudamérica para marzo de 2026
Cultura y entretención

AC/DC podría venir a Chile: alistan gira por Sudamérica para marzo de 2026

Ensayos, un gimnasio para él y pichanga con cracks locales: el mediático paso de Rauw Alejandro por Chile

Il Volo “Live in Concert 2026” llega a Gran Arena Monticello

Greta Thunberg, tras denunciar torturas en Israel: “Imagina lo que hacen a los palestinos a puerta cerrada”
Mundo

Greta Thunberg, tras denunciar torturas en Israel: “Imagina lo que hacen a los palestinos a puerta cerrada”

Estados Unidos: Declaran estado de emergencia en Los Ángeles por las redadas contra los migrantes

Cifra récord de bebés de padres extranjeros en Japón alivia caída de la natalidad en medio de debate sobre la migración

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo