Sifup y Anjuf salen a respaldar la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

La reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) ya fue aprobada en la Comisión de Hacienda del Senado y quedó a un paso de votación en Sala. Aquello abrió un nuevo frente de conflicto en el fútbol chileno, en especial después de que los presidentes de Universidad Católica, Palestino y Coquimbo Unido compartieran una carta en la que solicitaban escuchar a los protagonistas del balompié nacional.

En una respuesta inmediata, el Sifup se desmarcó de aquella propuesta, compartiendo en la cuenta de X del sindicato que “nosotros somos protagonistas de esta actividad y estamos de acuerdo con la reforma a la Ley SADP”.

“Representando a nuestro gremio, participamos en las distintas instancias que hubo durante el proceso legislativo y creemos que se requiere con urgencia un cambio, que traiga mayor transparencia a nuestro fútbol, una nueva gobernanza y que la Federación esté separada de la ANFP”, añadieron.

Representando a nuestro gremio, participamos en las distintas instancias que hubo durante el proceso legislativo y creemos que se requiere con urgencia un cambio, que traiga mayor… — Sifup Chile (@sifup) February 25, 2026

Unas horas más tarde, el Sifup, junto a la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol (Anjuf), emitieron un comunicado conjunto en el que señalan que “el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) y la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol (Anjuf) en su calidad de representantes legítimos de quienes son protagonistas de esta actividad, manifestamos públicamente nuestro respaldo a la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y rechazamos categóricamente la carta publicada en un medio de comunicación por los presidentes de Universidad Católica, Palestino y Coquimbo Unido”.

Agregaron que “como gremios que representan a futbolistas hombres y mujeres de todo el país, participamos activamente en las distintas instancias del proceso legislativo, aportando nuestra visión y experiencia desde el corazón mismo de la actividad”.

También establecen que “nuestra convicción es clara: el fútbol chileno requiere con urgencia una transformación estructural que garantice mayor transparencia, mejores estándares de gobernanza y una visión que permita un mayor desarrollo de nuestra actividad”.

“Creemos firmemente que esta reforma es una oportunidad histórica para modernizar nuestro fútbol, fortalecer su institucionalidad y recuperar la confianza del medio en general”, agregaron.

“Como protagonistas de esta actividad, reiteramos nuestro compromiso con un fútbol más transparente y más sostenible en el tiempo”, indicaron.

Por último, remarcaron que “seguiremos participando activamente en todas las instancias que permitan avanzar hacia un modelo que priorice el desarrollo integral del fútbol chileno tanto para hombres como para mujeres”.