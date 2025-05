Sin los eliminados Colo Colo, Católica y Palestino: las llaves de octavos de final de la Copa Chile

Durante este fin de semana, se disputó la última fecha de la fase grupal de la Copa Chile 2025. De todas maneras, quedan partidos pendientes para poder cerrar definitivamente la primera etapa del certamen criollo, como la resolución del encuentro entre Unión La Calera y San Luis de Quillota, que debió suspenderse a raíz del lanzamiento de fuegos artificiales hacia la hinchada canaria en el estadio Nicolás Chahuán. Esta determinación impidió que el grupo D quedara sentenciado.

Hay varias cosas claras para la continuidad de la Copa Chile, como por ejemplo que dos de los tres grandes no siguen en carrera. Universidad Católica ya estaba eliminada y este domingo perdió con Everton, para finalizar en el último lugar de su zona, con apenas cuatro puntos, siendo uno de los elencos de peores números en esta instancia de la Copa. Se unió Colo Colo, porque el sábado los albos fueron goleados por Deportes Limache y le dijeron adiós a la competencia.

Otra eliminación prematura que llama la atención es la de Palestino. Los árabes están destacando a nivel internacional y en la Liga de Primera, pero aquello no lo pudieron estirar hacia una tercera competición. La derrota con Audax Italiano, en La Florida, dejó out a los de La Cisterna, que sacaron solo cinco puntos de 18 posibles. Otros equipos de Primera División que quedaron eliminados fueron Iquique, Cobresal y O’Higgins.

A la espera de que se cierre la primera etapa del torneo, el cuadro de la fase eliminatoria se ha empezado a llenar. Las llaves de los octavos de final se están formando. Cabe hacer un recordatorio respecto al formato de competencia: las parejas se arman respecto al grupo contiguo, como el libreto clásico de los Mundiales con 32 equipos. O sea, los clasificados del grupo A se cruzarán con los del grupo B y así sucesivamente.

El duelo de este lunes entre Santiago Wanderers y Unión San Felipe determinará el orden de los clasificados de la zona B. Tanto caturros como Limache ya están en octavos, pero el cuadro verde depende de sí mismo para acabar en la primera posición, para enfrentarse a Cobreloa, segundo del grupo A. En el mismo lado del cuadro, la interrupción del clásico provincial entre La Calera y San Luis impidió que se definiera la zona D. Hay tres elencos para dos cupos: los cementeros y los canarios, además de Everton.

En el grupo E también está abierta la disputa por un lugar en octavos. En la mañana del domingo, en Santa Laura, Unión Española goleó 5-1 a Deportes Concepción y se ubicó en la segunda posición, detrás de Audax Italiano. Lilas y rojos tienen pendiente el duelo entre ellos en la Región del Biobío, que se postergó a causa del apagón nacional sucedido en el mes de febrero, y el que gane avanza.

Hasta la fecha, hay tres parejas definidas para los octavos de final: Audax Italiano vs. Deportes Temuco, Universidad de Chile vs. Curicó Unido y Ñublense vs. Magallanes.

Octavos de final Copa Chile:

Antofagasta (1° A) vs. Limache o Wanderers (2° B)

La Serena (1° C) vs. La Calera, San Luis o Everton (2° D)

Limache o Wanderers (1° B) vs. Cobreloa (2° A)

La Calera, San Luis o Everton (1° D) vs. Coquimbo Unido (2° C)

Audax Italiano (1° E) vs. Temuco (2° F)

U. de Chile (1° G) vs. Curicó Unido (2° H)

Huachipato (1° F) vs. Unión Española o D. Concepción (2° E)

Ñublense (1° H) vs. Magallanes (2° G)