“Sólo pecho, mira”: el actuar del VAR en la polémica jugada de Yonathan Andía en el Superclásico entre Colo Colo y la U

El Superclásico 193 entre Colo Colo y la Universidad de Chile estuvo lleno de polémicas; varias fuera de la cancha y bastante graves: el lanzamiento de objetos al terreno, agresiones a directivos, barristas que no se sabe cómo entraron y más. Dentro del campo, una controversia se escuchó más de una vez en los reclamos albos, producto de un posible penal por mano de Yonathan Andía.

Este miércoles la ANFP liberó los videos con el actuar del VAR en esta comentada jugada que ocurrió en los descuentos y que pudo cambiar el resultado del partido. “No mano, no penal. Un balón que cae al área de meta luego de un centro lanzado por un jugador blanco es interceptado por un defensor azul, que intenta un control con su pecho y envía el balón fuera del terreno de juego”, comenzaron diciendo en un registro explicativo.

El dialogo con el VAR

Respecto al VAR, tras la acción tomaron contacto con el árbitro Cristian Garay, quien de inmediato intenta explicar lo que él vio: “Pecho. Tiro de esquina, tiro de esquina. Le pega en el pecho en un intento de controlar con mano pegada. Las manos las tiene pegadas igual”. Mientras tanto, los jueces encargados de revisar la jugada le pedían tiempo: “Dame más ángulo, gestiona por favor, gestiona, la estamos chequeando. ¿Le pega en el pecho y después en la mano o es solo pecho?”, comienzan diciendo. Eso hasta que desde el VAR ya toman una decisión: No, es solo pecho, mira… Ya, primero le pega en el pecho. Estamos”.

De esta forma, Garay reanudó con un tiro de esquina a favor del Cacique. Cabe destacar que el propio Gustavo Quinteros se refirió esta polémica una vez terminado el Superclásico. A él sí le parecía penal: “A mí me la mostraron y fue mano, fue mano. El árbitro no la ve y la gente del VAR... no sé quién está en el VAR, habría que averiguar quién está, pedir los audios y ver por qué no la analizaron”.

