El Deportivo

Solo se aferran al TAS: Santiago Morning decreta su descenso a la Segunda División tras triunfo de Magallanes

Luego de que los carabeleros se impusieron a Deportes Antofagasta, el cuadro microbusero consumó su caída matemática a la tercera categoría del profesionalismo. Un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo es lo único que puede salvarlos.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Santiago Morning perdió la categoría en la Primera B. Foto referencial. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago Morning sufre en la Primera B. Tras caer por 2-0 frente a Unión San Felipe en la jornada sabatina, los microbuseros necesitaban que Magallanes no ganara su partido frente a Deportes Antofagasta, para así evitar el descenso a la Segunda División Profesional.

Sin embargo, la mala suerte terminó llegando más temprano que nunca. Los Carabeleros, que también estaban en la lucha por la salvación, sacaron adelante la tarea este domingo y derrotaron a los nortinos por 1-0, en el estadio Municipal de San Bernardo. En consecuencia, el conjunto que hace de local en La Pintana acabó consumando la pérdida de la categoría de forma matemática a falta de una fecha.

La caída del Chago a la tercera categoría del profesionalismo se da luego de que se le sancionara con la resta de nueve puntos a comienzos de este año por arrastrar problemas financieros desde la temporada 2024. En ese sentido, la dirigencia de los microbuseros decidió recurrir al TAS para revertir el duro castigo y tener una segunda vida en la Liga de Ascenso. Solo una resolución a favor del ente arbitral, que se conocerá en los próximos días, puede salvarlos.

A la espera de este dictamen, el que celebra es Magallanes. Con el triunfo ante los Pumas, la Academia alcanzó la undécima posición con 32 puntos, mientras que Deportes Antofagasta se mantiene con 40 unidades en la sexta ubicación, todavía con la ilusión de acceder a la liguilla. Santiago Morning, en tanto, está en el fondo de la tabla con solo 26 puntos.

