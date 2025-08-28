SUSCRÍBETE
El Deportivo

Sorteo de Champions League: Real Madrid vuelve a cruzarse en el camino del City de Josep Guardiola

La escuadra merengue completa una de las zonas más complicadas en la llamada Zona de Liga, ronda en la que se medirá a cinco excampeones del torneo. Bayern Múnich jugará contra el actual monarca PSG y Barcelona visitará Chelsea, entre otros duelos.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Manchester City y Real Madrid se medirán en la Champions por quinta temporada consecutiva. FOTO: REUTERS. Matthew Childs

La Champions League vivirá la segunda edición en su nuevo formato. Uno en el que cada equipo se medirá a ocho rivales diferentes en la primera ronda, la llamada Fase de Liga, en las cuales se sortean las localías. Cuyo sorteo tuvo lugar este jueves en Mónaco.

Emparejamientos que tendrán varios enfrentamientos históricos después de la definición del calendario en los cuatro bombos de nueve equipos cada uno. Como era de esperar, en el primer expediente se agrupan los mejores clubes de Europa.

Sorteo que no fue nada benévolo para Real Madrid, el equipo más ganador en la historia del torneo con 15 títulos. Los merengues tendrán un complicado camino en la ronda inicial, en la cual deberá medirse a cinco excampeones.

Sin duda, el duelo que se llevaba la mayoría de las miradas es la visita del Manchester City de Josep Guardiola al Santiago Bernabéu de la capital hispana. Choque que se ha producido en las últimas cuatro versiones del torneo, claro que en fases superiores en duelos de ida y vuelta, en la que los hispanos eliminaron tres veces a los británicos.

Además, los dirigidos de Xabi Alonso tendrán obstáculos enormes para meterse entre los ocho primeros de la tabla única de los 36 equipos, los mismos que evitan la fase de eliminatorias para acceder a octavos de final.

Los blancos visitarán a Liverpool, Benfica de Portugal, Olympiakos de Grecia y al sorprendente Kairat Almaty de Kazajstán. Además de los Ciudadanos, los españoles reciben a la Juventus, Olympique de Marsella y Monaco.

Partidos espectaculares

El mismo sorteo realizado en tierras monegascos dejó varios enfrentamientos de alto nivel, reediciones de finales u oposición de fuerzas parejas entre verdaderas potencias del fútbol de ese continente, cuyo orden de fechas y calendario de partidos se publicará recién el sábado 30 de agosto.

Bayern Múnich y Paris Saint-Germain verán una versión renovada de la final de 2020, la que ganaron los bávaros en Lisboa. Esta vez el partido se disputará en la capital gala. Los germanos, además, recibirán a Chelsea (como en la definición del título de 2012) y viajarán a Londres para confirmar su paternidad sobre Arsenal, como duelos más atractivos.

Barcelona tuvo emparejamientos un poco más halagüeños. El equipo catalán tiene como gran escollo la visita del actual campeón PSG, al mando del asturiano Luis Enrique, hincha y socio de la escuadra hispana. Los culé también visitarán a Chelsea de Inglaterra.

El actual monarca, al margen de los encuentros ya mencionados, recibirá a Atalanta de Italia, Tottenham Hotspur (al que acaba de ganar en la Supercopa de Europa) y a Newcastle United. De visita a tendrá que medirse a Bayer Leverkusen, Sporting de Portugal y Athletic de Bilbao.

Manchester City, campeón en 2022, espera en Gran Bretaña al Borussia Dortmund, al Leverkusen, Napoli de Italia y el campeón turco Galatasaray. Al margen de Madrid, deberá como forastero ante Villarreal de España, el Bodo/Glimt de Noruega y el Monaco galo.

Liverpool, actual campeón de la Premier League, enfrentará también al Atlético de Madrid en Anfield Road y visitará a Inter en Milán. Este último club tiene que visitar a Borussia Dortmund y Atlético de Madrid, aparte de recibir a Arsenal.

