The Masters: Augusta castiga a Niemann en los últimos hoyos y lo deja sin top ten en la primera ronda

La semana más esperada del año ya está aquí. Augusta abrió sus puertas y dio el vamos al primer major de la temporada. El más importante e icónico. El inigualable Masters. Uno que para este 2023 cuenta con presencia nacional por partida doble, ya que Mito Pereira y Joaquín Niemann aterrizaron en Georgia.

Lamentablemente para ellos, la jornada inaugural no fue la mejor. Para el de Pirque, porque nunca pudo tomarle la mano al campo y siempre estuvo peleando de la mitad para abajo. Para el de Talagante en cambio, porque se va con sensaciones encontradas, ya que amenazó a los líderes, pero terminó quedando en la posición 26. Mañana tendrán que dar vuelta la situación, pero un detalle no menor los amenaza a ellos y a todos los que pisen Augusta: la siempre temida lluvia. Y es que, pese a que hoy nunca se largó con fuerza, el aguacero siempre coqueteó con el campo. Para el fin de semana no habrá escape.

Pero en esta primera ronda, la suave llovizna que cayó fue un factor de ayuda para los líderes. Permitió tener una cancha muy húmeda, con greens muy lentos que favorecen al control de los tiros. No por nada hay tres líderes con -7 y más de 35 jugadores con tarjetas bajo el par.

Entre ese último grupo aparece Joaquín Niemann. El dos veces ganador en el PGA, tuvo un jueves positivo, pero que terminó peor de como empezó. Hasta “Amen Corner” llevaba una ronda perfecta, pero en aquel tramo legendario para los fanáticos del golf, la chance de meterse entre los mejores se esfumó.

Hasta el tee del hoyo 12 llevaba acumulados cuatro birdies (dos, siete, ocho y nueve), peleando por la T4. Posición perfecta para seguir sumando, pero bien es sabido que esa trilogía de bandera es uno de los tramos más complejos de la cancha.

Ahí, el campo lo castigó con bogeys consecutivos en el 12 y el 13, incluyendo un tiro que cayó en el arroyo en aquella última bandera. El mazazo de perder la punta no se fue rápido de su mente y volvió a sufrir castigos en el 15 y el 18. Lo único positivo fue que aprovechó el 16 (uno de los hoyos con mejores números del día) para mantenerse bajo el par. Llegará al sábado en el T26, con uno bajo la exigencia del campo y a seis golpes de los líderes.

Mito Pereira en cambio, vivió sensaciones muy distintas en su primera aparición en el Masters de Augusta. El campo lo recibió con tiros en el búnker y un doble bogey en la primera bandera, casi dándole un aviso de que Augusta es un lugar hermoso, pero temible a la vez.

Tras eso vino una pasada con aplausos y muecas, ya que en el tres logró su primer birdie, pero en el siete volvió a sufrir un doble bogey. Nuevamente ahí lo atacaron los bunkers, con dos golpes que tuvo que sacar desde la arena.

Después eso sí, llegó una mini remontada con birdies consecutivos en el 13 y el 14, descontando golpes muy importantes de cara a un viernes donde tendrá que jugarse la chance de entrar al corte. Por eso se lamentó el castigo en el par cuatro del 18. Finalmente, se fue del campo con +2 en sus registros, mismos números que consiguió Tiger Woods este jueves.

Jon Rahm, Brooks Koepka y Viktor Hovland miran a los chilenos desde la cima. El tridente comparte el liderato gracias a espectaculares rondas de siete golpes bajo par. El último, al parecer con un romance con Augusta National, ya que llegó vestido con una camisa de dibujos de azaleas, tributando a la característica flor que nombra al hoyo 13. Veremos si mañana se mantiene brillando entre la lluvia.