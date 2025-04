Tiago Nunes valora la agónica victoria de la UC sobre Limache: “No vi a nadie bajando los brazos”

Universidad Católica logró una increíble victoria sobre Deportes Limache. Hasta los 87 minutos estaba perdiendo contra los tomateros, en Sausalito, sin embargo logró dar vuelta el marcador con más empuje que buen fútbol. Luego del triunfo, el entrenador cruzado Tiago Nunes destacó la reacción que mostraron sus pupilos.

“Me quedo con la capacidad de reacción del equipo. Más allá de la presión por el resultado, de ir perdiendo, de fallar un penal y de tener un gol anulado, el equipo buscó el triunfo, no vi a nadie bajando los brazos. Valoro el esfuerzo de los jugadores”, señaló el brasileño en conferencia de prensa.

“El equilibrio emocional termina siendo muy importante para un equipo que viene atravesado un momento muy complicado. Cuando sacas un partido adelante de la forma que lo hicimos hoy, genera confianza, genera el estímulo necesario para que el equipo entienda que bajo presión se puede sacar un partido adelante”, agregó el cuestionado entrenador de la UC.

Por último, Nunes aseguró que todavía no hay un equipo “superlativo” en la Liga de Primera 2025: “Es un torneo parejo, yo no he visto un equipo que sea superlativo al otro todo el tiempo, veo a los rivales sufriendo goles de diversas maneras, partidos abiertos, este es un torneo duro de disputar”.

Mientras tanto, Clemente Montes también habló tras el juego. El canterano de la UC fue clave en el segundo tiempo, porque su ingreso fue factor para la remontada: le hicieron el penal que terminó en el 1-1 de Fernando Zampedri y asistió a Jader Gentil para el 2-1 definitivo.

“Tenemos que aprovechar de sacar la mayor cantidad de puntos para terminar la primera rueda en lo más alto. Fue un partido complicado, sobre todo el primer tiempo. En el entretiempo hablamos que debíamos salir a dar vuelta el partido. Es la única competencia que nos queda y debemos ser realistas en eso”, declaró el atacante.