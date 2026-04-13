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    Tragedia en Ghana: futbolista de Primera División muere en asalto al bus que trasladaba a su equipo

    El Berekum Chelsea retornaba de un partido cuando el vehículo fue interceptado por un grupo armado.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Dominic Frimpong, el futbolista fallecido.

    La tragedia se toma al fútbol africano. Dominic Frimpong, extremo del Berekum Chelsea, equipo que compite en la máxima categoría del fútbol de Ghana, falleció en el marco del asalto al bus que trasladaba a su escuadra, al retorno de un choque por la Liga Premier de ese país.

    Reportes provenientes de ese país consignan que el vehículo que trasladaba al equipo fue atacado en la carretera Bibiani-Goaso, en Ahyiresu. Los asaltantes detuvieron el autobús y dispararon profusamente. Varios jugadores y dirigentes que acompañaban la delegación huyeron ante la traumática situación. Horas después, se reportó que había desaparecidos después del escape hacia el bosque, en busca de refugio frente a

    Tragedia en Ghana: futbolista de Primera División muere en asalto al bus que trasladaba a su equipo

    Frimpong, de 20 años, no alcanzó a arrancar. El deportista recibió un balazo en la cabeza. El operativo de urgencia consideró el traslado a un hospital, donde falleció.

    La Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) ha recibido con profunda conmoción y gran pesar la trágica noticia del fallecimiento de Dominic Frimpong, del Berekum Chelsea Football Club”, comunicó la entidad, a través de sus plataformas oficiales.

    "Dominic Frimpong perdió la vida tras un asalto a mano armada contra el equipo cuando regresaban de un partido de la Liga Premier de Ghana. El incidente ha conmocionado a toda la comunidad futbolística“, consigna la entidad.

    "Este trágico suceso representa una gran pérdida no solo para el Berekum Chelsea, sino también para el fútbol ghanés en general. Dominic era un joven talento prometedor cuya dedicación y pasión por el juego encarnaban el espíritu de nuestra liga“, lamenta.

    La Asociación de Fútbol de Ghana se mantiene en comunicación constante con el club y las autoridades pertinentes, incluyendo la Policía de Ghana, mientras continúan las investigaciones sobre las circunstancias que rodean este lamentable incidente. Instamos a que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que se haga justicia”, agrega.

    Más sobre:Dominic FrimpongGhanaBerekum ChelseaFútbolFútbol Internacional

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