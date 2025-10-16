SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Tras pegarle un baile a los azules: el talentoso canterano de Everton que la U fichó con apenas 15 años

En el CDA sumaron a Martín Galdames, estrella de la Sub 15 ruletera, que en agosto le marcó dos tantos a los estudiantiles.

Por 
Matías Parker
 
Daniel Bustos
Foto: Everton de Viña del Mar Formativo, en X

Universidad de Chile quiere seguir potenciando su cantera, la misma que en los últimos años le ha dado buenos frutos. Las grandes actuaciones de Darío Osorio le permitieron a los azules venderlo por más de 5 millones de dólares al Midtjylland de Dinamarca. En la actualidad, la gran joya que tienen en su plantel es Lucas Assadi, que con 21 años, y pese a algunas temporadas en las que no se pudo consolidar, hoy brilla en la Copa Sudamericana, en donde los del CDA disputarán las semifinales ante Lanús. Con el fin de mantener esta tendencia, los estudiantiles pusieron sus ojos sobre un promisorio talento de Everton: se trata de Martín Galdames.

La U busca también volver a ser protagonista en los torneos formativos y para eso fichó a un jugador que apenas tiene 15 años y que se desempeña como puntero derecho en el elenco de Viña del Mar. Las tratativas, finalmente, llegaron a buen puerto: será refuerzo para la temporada 2026 a cambio de US$ 30 mil dólares.

Foto: Everton en X

Golazos contra la U

Sus goles, gambetas y velocidad llamaron la atención. De hecho, fuentes de El Deportivo señalaron que Universidad de Chile se interesó en él producto de sus grandes actuaciones cuando tuvo que enfrentar a los del CDA con la camiseta ruletera, en donde no pudo ser contenido por los laterales y los centrales. En ese mismo momento, Manuel Mayo, el gerente deportivo de los azules, inició las conversaciones pare reclutarlo.

El 2 de agosto, la Sub 15 de Everton se impuso por 3-2 a la U en la Quinta Región, un duelo en el que Galdames se matriculó con dos goles. Primero, aprovechó un error defensivo y eludió con facilidad al arquero para abrir la cuenta para los Oro y Cielo; luego, ejecutó una bicicleta que dejó clavado en el césped a su marcador y, ante la salida del arquero, definió de zurda para el tercero de los locales en esa jornada, con el abrazo y las felicitaciones de sus compañeros luego del tanto.

Estos goles son uno de los motivos por los que los viñamarinos brillan en el primer lugar de esa categoría con 23 puntos. En tanto, los azules están en el sexto lugar de ese mismo torneo, con 15 unidades. Ahora, los estudiantiles se ilusionan que sus festejos y gambetas sean con la camiseta de la U desde 2026.

Lee también:

Más sobre:FútbolLa UMartín GaldamesEvertonUniversidad de Chile

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fiscal de Venezuela responde dichos de Boric y niega vínculo entre régimen de Maduro y crimen de Ronald Ojeda

Más de cien heridos, incluidos 80 policías, dejan las protestas en Lima, Perú

Israel identifica los dos cadáveres entregados el miércoles por Hamas en la Franja de Gaza

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Quién es Ibai Llanos, el streamer español que conquistó Internet y que visitará Chile por primera vez

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

3.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Quién es Ibai Llanos, el streamer español que conquistó Internet y que visitará Chile por primera vez

Quién es Ibai Llanos, el streamer español que conquistó Internet y que visitará Chile por primera vez

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Fiscal de Venezuela responde dichos de Boric y niega vínculo entre régimen de Maduro y crimen de Ronald Ojeda
Chile

Fiscal de Venezuela responde dichos de Boric y niega vínculo entre régimen de Maduro y crimen de Ronald Ojeda

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Distrito 9: cuatro candidatos enfrentan ideas en temas de seguridad y migración en debate LT-UNAB

Presupuesto “mentiroso”, “imaginario” y “maquillado”: Oposición lanza advertencia a Grau tras alerta de Consejo Fiscal
Negocios

Presupuesto “mentiroso”, “imaginario” y “maquillado”: Oposición lanza advertencia a Grau tras alerta de Consejo Fiscal

CFA pide al gobierno nuevas medidas para contener gasto este año y ve riesgo de que la deuda supere el 45% del PIB al 2027

FMI proyecta que Chile no logrará llegar al balance fiscal estructural al 2030

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile
Tendencias

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Quién es Ibai Llanos, el streamer español que conquistó Internet y que visitará Chile por primera vez

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Histórico entrenador sorprende con análisis del popular “longa shot” de Tomás Barrios
El Deportivo

Histórico entrenador sorprende con análisis del popular “longa shot” de Tomás Barrios

Xavi Hernández confiesa quién es su jugador chileno favorito

Peñarol mueve sus fichas para bajarle el precio a Brayan Cortés y evitar su retorno a Colo Colo

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Fact Checking histórico a la serie Mussolini: qué fue real y qué no
Cultura y entretención

Fact Checking histórico a la serie Mussolini: qué fue real y qué no

Mon Laferte aclara su foto con Jeannette Jara: “Nunca he apoyado una candidatura, es mi primera foto con un político”

Una noche de risas: Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello

Más de cien heridos, incluidos 80 policías, dejan las protestas en Lima, Perú
Mundo

Más de cien heridos, incluidos 80 policías, dejan las protestas en Lima, Perú

Israel identifica los dos cadáveres entregados el miércoles por Hamas en la Franja de Gaza

Trump habla de una guerra comercial con China después de que el Tesoro planteara extender la pausa arancelaria

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo