Tras pegarle un baile a los azules: el talentoso canterano de Everton que la U fichó con apenas 15 años

Universidad de Chile quiere seguir potenciando su cantera, la misma que en los últimos años le ha dado buenos frutos. Las grandes actuaciones de Darío Osorio le permitieron a los azules venderlo por más de 5 millones de dólares al Midtjylland de Dinamarca. En la actualidad, la gran joya que tienen en su plantel es Lucas Assadi, que con 21 años, y pese a algunas temporadas en las que no se pudo consolidar, hoy brilla en la Copa Sudamericana, en donde los del CDA disputarán las semifinales ante Lanús. Con el fin de mantener esta tendencia, los estudiantiles pusieron sus ojos sobre un promisorio talento de Everton: se trata de Martín Galdames.

La U busca también volver a ser protagonista en los torneos formativos y para eso fichó a un jugador que apenas tiene 15 años y que se desempeña como puntero derecho en el elenco de Viña del Mar. Las tratativas, finalmente, llegaron a buen puerto: será refuerzo para la temporada 2026 a cambio de US$ 30 mil dólares.

Golazos contra la U

Sus goles, gambetas y velocidad llamaron la atención. De hecho, fuentes de El Deportivo señalaron que Universidad de Chile se interesó en él producto de sus grandes actuaciones cuando tuvo que enfrentar a los del CDA con la camiseta ruletera, en donde no pudo ser contenido por los laterales y los centrales. En ese mismo momento, Manuel Mayo, el gerente deportivo de los azules, inició las conversaciones pare reclutarlo.

El 2 de agosto, la Sub 15 de Everton se impuso por 3-2 a la U en la Quinta Región, un duelo en el que Galdames se matriculó con dos goles. Primero, aprovechó un error defensivo y eludió con facilidad al arquero para abrir la cuenta para los Oro y Cielo; luego, ejecutó una bicicleta que dejó clavado en el césped a su marcador y, ante la salida del arquero, definió de zurda para el tercero de los locales en esa jornada, con el abrazo y las felicitaciones de sus compañeros luego del tanto.

Estos goles son uno de los motivos por los que los viñamarinos brillan en el primer lugar de esa categoría con 23 puntos. En tanto, los azules están en el sexto lugar de ese mismo torneo, con 15 unidades. Ahora, los estudiantiles se ilusionan que sus festejos y gambetas sean con la camiseta de la U desde 2026.