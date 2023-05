“¡Tú tienes que tomarlo!”: Guardiola se enfada con Haaland tras el penal de la discordia fallado por Gundogan

El Manchester City dio un nuevo paso en su camino por el bicampeonato de la Premier League. Los Citizens vencieron al Leeds United y sumaron su décima victoria consecutiva en el certamen inglés. Así, con un partido menos, estiraron a cuatro unidades su ventaja con el Arsenal, que jugará en la jornada dominical.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola fue ampliamente superior. Fue una victoria cómoda, pero no exenta de complicaciones. Todo era tranquilidad hasta el cierre. A falta de cinco minutos para cumplir el tiempo reglamentario, Rodrigo Moreno marcó el descuento y puso la incógnita. El ánimo y el ambiente cambiaron, pues sin mucho, por no decir nada, el conjunto visitante se puso cerca del empate.

Esto trajo consigo el enojo del entrenador hispano, quien ya había mostrado su descontento. Finalmente, sus pupilos se impusieron por 2-1, pero su estado no cambió. Y es que previo a la anotación ocurrió un hecho que se llevó todos los reflectores.

Un minuto antes del gol, Ilkay Gundogan falló un penal. En un partido más que controlado, el alemán asumió la responsabilidad y se dispuso a patear para sellar su triplete. No obstante, el vertical derecho impidió el tercer tanto del volante.

Haaland cede el penal a Gundogan, quien falló en el intento por sellar su triplete. Foto: Reuters/Lee Smith.

En ese sentido, el estratega manifestó su enojo al instante. La transmisión oficial captó los gestos de un ofuscado Guardiola, quien apuntó directamente a Erling Haaland, insistiendo en que él era el designado para rematar desde los doce pasos: “¡Erling, you have to take it!” (”¡Erling, tú tienes que tomarlo!”, en español), le gritó en reiteradas ocasiones al artillero mientras lo señalaba con su dedo índice.

La rabia aumentó cuando 60 segundos después vino el descuento del ariete hispano-brasileño. Poco después sacó de la cancha a Gundogan e, incluso, no lo saludó cuando este se dirigió al banco de suplentes, en una evidente muestra de castigo por desobedecer a sus órdenes.

Posterior al término del encuentro, el técnico se mostró molesto por lo realizado por sus jugadores. De hecho, en conversación con la prensa se refirió al episodio y argumentó su enojo: “Ilkay (Gundogan) es un buen pateador de penales, Erling (Haaland) le cedió el tiro para que pueda convertir su hat-trick, lo entiendo. Yo siempre creo que cuando el partido está 1-0 o 2-0, el principal ejecutante debe ser quien patee”.