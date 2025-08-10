SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Tuvo un gran estreno”: prensa uruguaya llena de elogios a Brayan Cortés tras su debut con Peñarol en el clásico

El golero chileno debutó y fue clave para resguardar la portería del Manya, en el triunfo por 3-0 ante Nacional.

Vicente González 
Vicente González
Brayan Cortés debutó con Peñarol en la goleada por 3-0 sobre Nacional CATON BRITOS/FOCOUY/PHOTOSPORT

Brayan Cortés vivió un debut soñado con la camiseta de Peñarol. El golero chileno dejó en el olvido un controvertido primer semestre con Colo Colo y fue una de las figuras en el triunfo del Manya por el clásico del fútbol uruguayo.

El iquiqueño recibió la confianza del entrenador Diego Aguirre para asumir la titularidad y no decepcionó bajo los tres postes. Tuvo intervenciones importantes y logró mantener en cero su valla, en lo que acabó siendo un categórico triunfo por 3-0 para el Carbonero.

Por este motivo, desde la prensa charrúa no dudaron en llenarlo de elogios por su prometedor partido frente al Bolso. “Una semana después de llegar a Los Aromos, debutó como golero titular en el arco de Peñarol nada menos que en el clásico ante Nacional. En la primera pelota que tuvo que resolver con los pies salió rápido y bien. Realizó una enorme atajada a los 37 minutos para evitar un gol de Maxi Gómez. A los 44 minutos se quedó con seguridad con un tiro libre de Rómulo Otero. Tuvo un gran estreno“, consignó el sitio El Observador, que también lo calificó con una nota seis, siendo un ocho la más alta del plantel.

Por otro lado, en la evaluación del portal La Diaria Deportes, el portero de la Selección Chilena también es destacado por su prestancia para posicionarse en la cancha. “Dio seguridad, la única que tuvo la tocó justo evitando el empate de Maximiliano Gómez. Más allá de que lo inquietaron poco, jugó adelantado, como líbero, y controló toda las situaciones de pelotazos a la espalda de los zagueros”, escribieron.

Finalmente, el diario La Ovación siguió en la misma tónica y le dio una buena valoración general. “Cortés salió a la cancha con el número 12 y sus guantes blancos y negros con la bandera chilena. Durante los primeros 25 minutos no fue exigido por el tricolor y se mostró seguro al recepcionar y salir jugando desde el arco de la tribuna Guelfi, casi siempre con Nahuel Herrera como aliado. En uno de estos pases (14′) la devolvió algo justo, pero el zaguero resolvió bien”, comenzaron diciendo. “En el complemento no tuvo que hacer grandes esfuerzos, producto de que Peñarol manejó el partido y Nacional no logró lastimarlo. Fue un estreno con buena nota para el arquero de la selección chilena, que debutó, ganó su primer clásico con la camiseta mirasol”, complementaron.

