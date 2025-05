“Última vez visto: en el bolsillo”: Puerto Montt no tiene piedad y se burla de Nicolás Castillo

Un mal fin de semana tuvo Nicolás Castillo de la mano de Santiago City, su actual club. El exdelantero de la UC debió abandonar la cancha durante el partido contra Deportes Puerto Montt debido a molestias físicas.

Cuando el City caía por 2-0 contra los albiverdes en el pasto sintético del estadio Bicentenario Chinquihue, el delantero se exigió para llegar a un balón, presentando de inmediato evidencias de una lesión.

Ante esto, el ariete se tiró al piso para recibir la asistencia médica. Al final, no pudo continuar y se retiró frustrado, tal como lo pudo captar la transmisión oficial de LaLiga2D.

Al final, Deportes Puerto Montt se impuso por 5-1 a Santiago City para desatar las celebraciones de los locales.

Una de ellas fue compartida a modo de burla por la cuenta oficial del equipo en la red social X. Utilizando un cartel con la frase “se busca”, pedían información sobre Nicolás Castillo, indicando que la última vez que había sido visto fue “en el bolsillo de Francisco Calisto”, intentando destacar además el trabajo del defensor encargado de marcarlo. Al final, Deportes Puerto Montt optó por borrar la publicación.

La publicación de Deportes Puerto Montt en X que luego fue borrada. pc

Extenso historial de lesiones

Cabe señalar que el delantero formado en Universidad Católica estuvo bastante complicado en 2020 tras sufrir una grave trombosis arterial que casi le cuesta la vida y que lo mantuvo sin jugar por tres años.

En su último paso por Universidad Católica tampoco estuvo exento de los dolores. Con el conjunto de Las Condes padeció una tendoscopía aquileana que lo tuvo al margen de las convocatorias por largo tiempo. De hecho, el club cruzado le costeó una operación en el Viejo Continente, particularmente a España, para su oportuno retorno a la actividad.

Finalmente, aquel viaje y procedimiento médico terminó generando un quiebre con la institución y se gatilló su salida. El jugador acusó que la dirigencia comandada por Juan Tagle le “sacó en cara” la intervención quirúrgica.

“Hubo cosas que no me gustaron, que me dijeron que me molestaron, me faltaron el respeto. Que el presidente me diga que se gastaron tres, cuatro millones de pesos en llevarme a España a operarme, cosa que yo no pedí. Que te saquen en cara que fue un gasto económico para el club el llevarme allá, siendo que yo no lo pedí”, lanzó en la oportunidad.