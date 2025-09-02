SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Un comité de crisis y versiones cruzadas: ¿por qué se siguió jugando el Superclásico tras la muerte de un hincha?

El fallecimiento de un fanático albo en el partido ante la U reflota los traumas vividos en el trágico duelo contra Fortaleza. Pese a la gravedad del asunto, una reunión urgente en las oficinas del reducto de Macul permitió que el compromiso se desarrollara.

Por 
Vicente González
 
Matías Parker
Autoridades explican por qué se autorizó el Superclásico entre Colo Colo y la U tras la muerte de un hincha albo PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Más allá del triunfo de Colo Colo por la cuenta mínima ante Universidad de Chile, el Superclásico 198 del fútbol nacional dejó un trágico suceso en el estadio Monumental: en la previa al duelo entre el Cacique y los azules, se confirmó que un hincha albo murió tras perder el equilibrio en una techumbre del reducto de Macul.

La persona, de sexo masculino y de 31 años de edad, cayó al vacío una vez que intentó pasar por la cornisa del sector Galvarino hasta la tribuna Cordillera. Pese a que el sujeto fue trasladado rápidamente por una ambulancia hasta un centro asistencial ubicado en la comuna de La Florida, los esfuerzos médicos no fueron suficientes y acabó perdiendo la vida a raíz de la gravedad de las lesiones en su cabeza.

Este nuevo deceso de un hincha en el escenario de Pedreros vuelve a despertar los horrores vividos hace cuatro meses atrás, cuando dos menores de edad fallecieron en la antesala del partido por Copa Libertadores entre el Cacique y Fortaleza. En aquella ocasión el compromiso contra el conjunto brasileño se suspendió por una invasión de la Garra Blanca a la cancha, una situación muy distinta a lo que ocurrió este domingo, ya que en ningún momento hubo un atisbo de paralizar las acciones por parte de la fanaticada local. ¿Qué cambió en esta oportunidad?

La determinación por reanudar la actividad en el complemento se debe en gran parte a una reunión que tuvo lugar en las oficinas del Monumental, a pocos minutos del pitazo inicial. La caída se produjo a los 3′ del encuentro. Allí se congregaron las autoridades de Blanco y Negro y Azul Azul, con la presencia compartida de los organismos gubernamentales y de seguridad, quienes fueron los encargados de dar el visto bueno para que continuara el desarrollo del trámite.

Pese a que la decisión generó malestar en la concesionaria laica, la Delegación Presidencial, junto a Carabineros, defiende su postura, aunque también fija la mirada en las investigaciones para establecer posibles responsabilidades en el club encargado de organizar el espectáculo deportivo.

La versión de la Delegación Presidencial

Cuando los jugadores de Colo Colo y Universidad de Chile se marchaban rumbo a los vestuarios para planificar el segundo tiempo de un encendido Superclásico, una noticia golpeó las tribunas del estadio Monumental.

La muerte, al igual que en el duelo copero contra Fortaleza, invadió al reducto de Macul. Un hincha, que intentaba pasar desde un sector a otro, perdió el equilibrio y cayó desde una altura de cuatro metros, impactando su cráneo directamente con el asfalto. El desenlace acabó siendo fatal, pues el forofo albo falleció minutos después en un hospital aledaño.

Pese a la gravedad del asunto, el compromiso se llevó a cabo con normalidad a lo largo de los 90 minutos. Una reunión en los despachos del Monumental determinó que así debía ser. “Se constituyó de inmediato al fiscal Jorge Vitar, que como en todos estos partidos participa de todo el proceso desde el punto de vista del rol del Ministerio Público. Y una vez que ocurrió este hecho se constituyó de inmediato un comité de crisis donde participaron todas las instituciones que señalé: club organizador, club visitante, Carabineros y la Delegación Presidencial. Finalmente se determinó aislar el sitio del suceso”, manifestó el delegado Gonzalo Durán.

En esa misma línea, la autoridad de la Región Metropolitana ahondó en el procedimiento que se adoptó, dejando en claro que nunca estuvo en discusión una paralización definitiva. “La suspensión de un partido tiene unos requisitos obligatorios establecidos por la ley, uno de ellos es que haya una alteración grave del orden público, y el segundo es que la evaluación técnica de la operación policial lo justifique. En este caso en particular, hicimos una evaluación rigurosa, hay un análisis técnico operativo de Carabineros y se determinó que no era aconsejable la suspensión del partido, y se desarrolló hasta el final de manera adecuada. Cancelar el partido podría haber generado una alteración mayor”, agrega.

Declaraciones cruzadas

A la espera de las pesquisas de la Fiscalía de Flagrancia Oriente en el reducto de Macul, desde la vereda del Cacique dan por sentado que cumplieron con todas las exigencias de las autoridades. Según indicó el club albo, se realizó un operativo que contó con 64 puntos de control con detectores de metales, amplios servicio de control de televigilancia y revisión biométrica.

Aníbal Mosa, en su rol de presidente de la concesionaria, defiende el alcance del procedimiento. “Si es que el estadio Monumental no hubiese reunido las condiciones, sencillamente no habríamos tenidos las autorizaciones. Nosotros cumplimos con todo lo que nos exigen las autoridades“, dijo el timonel.

El empresario puertomontino desliga de la responsabilidad al conjunto albo. "La palabra final la tenía Carabineros, y la decisión fue que era mejor que continuara el partido porque evacuar a 40 mil personas en la mitad era mucho más peligroso. Nosotros acatamos las instruciones que nos dan. Si nos dicen que tenemos que seguir jugando, lo hacemos. Si nos dicen que no podemos seguir jugando, lo suspendemos", indicó.

Sin embargo, lejos de generar consenso, la declaración de la testera alba surgió como un dardo para las huestes azules. Desde Universidad de Chile lanzaron declaraciones cruzadas, manifestando el descontento por los reiterados episodios de violencia en Pedreros. "Lamentablemente hubo un muerto, yo propuse que el partido se suspendiera. Acá hay una deshumanización de la industria. No puede ser que siga el show como que no ha pasado nada. Todos celebran que nos ganaron, pero acá murió alguien. Pareciera que a nadie le importa. Murieron tres personas en seis meses en este estadio y no pasa nada. Se debió suspender, se lo dije a la autoridad política y creo que se equivocaron. Ellos tienen la atribución y no lo hicieron", criticó Michael Clark.

Con los reclamos del presidente de Azul Azul sobre la mesa, lo que ahora está en duda es la realización de la Supercopa, que enfrentará a albos y universitarios el 14 de septiembre en el estadio Santa Laura.

Más sobre:FútbolColo ColoSuperclásicoFútbol chilenoEstadio MonumentalDelegación PresidencialGonzalo DuránAníbal MosaBlanco y NegroMichael ClarkAzul AzulLa UUniversidad de Chile

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Caso Bruma: Revelan imágenes del Cobra en la noche de la tragedia

Estudio revela que un 36% de las organizaciones prevé reducir su personal en lo que resta del año

Familia sufre violento turbazo en Chicureo: cerca de ocho delincuentes amarraron a las víctimas

Amor prohibido: los altos ejecutivos que cayeron por una relación sentimental indebida

Xi y Putin destacan su relación bilateral “sin precedentes” y apuestan por una mayor cooperación

La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

3.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

4.
Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

5.
Las tres candidaturas al Senado rechazadas por el Servel son de la FRVS: aspirantes no acreditaron haber cursado enseñanza media

Las tres candidaturas al Senado rechazadas por el Servel son de la FRVS: aspirantes no acreditaron haber cursado enseñanza media

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Servicios

Temblor hoy, martes 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Caso Bruma: Revelan imágenes del Cobra en la noche de la tragedia
Chile

Caso Bruma: Revelan imágenes del Cobra en la noche de la tragedia

Familia sufre violento turbazo en Chicureo: cerca de ocho delincuentes amarraron a las víctimas

La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

Estudio revela que un 36% de las organizaciones prevé reducir su personal en lo que resta del año
Negocios

Estudio revela que un 36% de las organizaciones prevé reducir su personal en lo que resta del año

Amor prohibido: los altos ejecutivos que cayeron por una relación sentimental indebida

Reforma de pensiones: el FAPP destinó $127 millones a sueldos y dietas en su primer mes de funcionamiento

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo
Tendencias

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

“Muchos me critican”: Alejandro Tabilo da sus razones para borrarse de la Copa Davis
El Deportivo

“Muchos me critican”: Alejandro Tabilo da sus razones para borrarse de la Copa Davis

Marcelo Bielsa se lanza contra la prensa para defender las fiestas de Lamine Yamal: “Estafa”

Neymar revuelve la interna de Brasil con un recado a Ancelotti

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto
Finde

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Un lechero en carreta y un gorro tejido por una tía: cómo Felipe Camiroaga creó al Washington
Cultura y entretención

Un lechero en carreta y un gorro tejido por una tía: cómo Felipe Camiroaga creó al Washington

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia

La Ola bajo el juicio de los críticos: las opiniones divididas que ha generado la nueva cinta de Sebastián Lelio

Xi y Putin destacan su relación bilateral “sin precedentes” y apuestan por una mayor cooperación
Mundo

Xi y Putin destacan su relación bilateral “sin precedentes” y apuestan por una mayor cooperación

Aumentan a más de 1.100 los muertos y 3.250 los heridos por el terremoto en el este de Afganistán

Trump reconoce que la ofensiva sobre Gaza está “perjudicando” a Israel

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”