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    Problema para Arbeloa: figura de Real Madrid se lesiona y se perderá los cuartos de la Champions ante Bayern Múnich

    Thibaut Courtois salió en el entretiempo del duelo de este martes ante Manchester City. Será baja por seis semanas tras sufrir una lesión muscular del cuádriceps derecho.

    Por 
    Diego Donoso
    Benfica Real Madrid

    Real Madrid logró clasificar a los cuartos de final de la Champions League sin sobre saltos. Los Merengues ganaron por 2-1 este martes ante el Manchester City para cerrar su paso con un global de 5-1.

    No todo fueron buenas noticias. Thibaut Courtois abandonó el encuentro en el entretiempo, con el pase a la siguiente fase prácticamente asegurado, debido a una supuesta sobrecarga muscular por los últimos partidos en competencia.

    Sin embargo, este jueves el Real Madrid comunicó que su situación era más grave de la esperada. El arquero sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho, lo que lo marginará por al menos seis semanas del terreno de juego.

    En ese período se perderá al menos siete partidos, los encuentros por liga ante Atlético de Madrid, Mallorca, Girona, Alavés y Real Betis; además de la llave de los cuartos de final del máximo torneo europeo ante Bayern Múnich que será el 7 y 15 de abril.

    Lunin al rescate

    El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, deberá enfrentar una parte importante de la temporada sin su golero titular, quien es considerado uno de los mejores del mundo en su puesto.

    El sustituto se pondrá los guantes para el choque con los alemanes. Foto: AFP.

    La situación provocará que Andriy Lunin de un paso al frente y sea el que parta desde el inicio debido a la ausencia del belga. El guardameta suplente solo ha disputado cuatro partidos en esta campaña: dos en Champions League y dos en Copa del Rey.

    Estuvo desde el inicio en la victoria por 4-3 ante el Olympiacos, en la reciente clasificación contra los Ciudadanos, cuando ganaron al Talavera y en la mediática eliminación ante el Albacete de la copa española.

    A pesar de los pocos partidos que ha disputado, el ucraniano tiene un precedente que le da esperanzas sobre su actuación a los fanáticos de la Casa Blanca. El de 27 años debió suplir a un lesionado Courtois en la temporada 2023/2024 y el portero fue importante en Champions al responder con buen desempeño ante los Skyblue, Leipzig y los Bávaros. En la final, volvió el titular para levantar el trofeo de campeones de Europa.

    Más sobre:Champions LeagueReal MadridBayern MúnichThibaut CourtoisÁlvaro ArbeloaManchester CityAndriy Lunin

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