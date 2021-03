Un errático Niemann pierde el rumbo en The Honda Classic

Joaquín Niemann cerró con +3 una mala jornada sabatina en el The Honda Classic, que se disputa en Palm Beach Gardens, Florida. Echó por la borda el -4 acumulado en la jornada del viernes —que lo había metido en los puestos de arriba, aunque lejos de los líderes— y terminó con un global de -1, que lo deja en la posición 34 de la clasificación que lidera el joven Aaron Wise.

Y es que el chileno estuvo lejos de brillar o incluso de cerrar una buena actuación. Durante los primeros nueve hoyos Niemann coqueteó con el par y con el bogey, cerrando esa primera rueda con +1. Posterior a eso llegó la debacle, cuando en el agujero 14 conectó un triple bogey: el par 4 se transformó en par 7 y cualquier opción de acercarse a los líderes se desvaneció.

La puntería no acompañó a Niemann en Florida, ya que hubo varios hoyos en los que rozó el birdie por centímetros. Ya sea por el fuerte viento que sopló durante la tarde, simplemente la cancha que no le sentó bien; lo cierto es que el chileno no estuvo lo suficientemente certero para conectar los putt y ganarle al campo.

Un ejemplo claro de lo anterior fue lo que sucedió en el Hoyo 1, cuando un golpe corto del talagantino quedó a solo 45 centímetros de caer y marcar el birdie. Lo mismo en el Hoyo 5, cuando la bola incluso rozó el agujero. Algo similar vivió en el hoyo siguiente, cuando la pelotita quedó a 38 centímetros de volverse birdie.

No obstante, lo que más le debe haber dolido al chileno fue su segundo drive en el Hoyo 10: un golpe desde 123 metros que dio a parar a tan solo 17 centímetros del agujero. Uno de los pocos momentos emocionantes que vivió el chileno en una funesta tarde en The Honda Classic.