Un golazo de Messi y una eterna tanda de penales: el Inter Miami gana el primer título de su historia con la Pulga

El Inter Miami tuvo su primera vez. El equipo estadounidense que remeció el mercado al fichar a Lionel Messi logró este sábado el primer título de su incipiente historia. Mediante los penales, superó al Nashville nada menos que 10-9, luego de un empate 1-1 en el tiempo regular de la final de la Leagues Cup 2023, disputada en el Geodis Park de Nashville, Tennessee (o sea, jugaron de visita).

Se trató de la primera final de Messi en Norteamérica, apenas 29 días después de su llegada a Estados Unidos. Era una oportunidad de oro para la novel franquicia de David Beckham, que se convirtió intempestivamente en el favorito para quedarse con este certamen, que concentra a los elencos de la MLS y la Liga MX. Al frente tenía también a una de las franquicias más nuevas del soccer.

Los que se quedaron en la banca de suplentes son los dos “chilenos” que tiene el Inter. Tanto Robbie Robinson como Tomás Avilés no ingresaron en la final. El ex Racing, mundialista Sub 20 con Argentina, fue uno de los últimos en llegar al club.

El astro argentino llegó al desenlace de la Leagues Cup con una notable racha: nueve goles en seis partidos. En el partido definitorio volvió a aparecer y como mejor lo sabe hacer: convirtiendo. En los 23 minutos, el rosarino abrió el marcador con un golazo. Toma el balón y se perfila para rematar de zurda, desde la medialuna. Desatado el festejo del Tata Martino y sus colaboradores en la banca. Décimo tanto para Leo Messi en Miami.

En el segundo tiempo, el Nashville encontró el empate mediante la pelota detenida. En los 57′, luego de un tiro de esquina y una mala salida del arquero Callender, conecta Fafa Picault y el balón se desvía en el golero, e ingresa en la portería. Autogol del portero y celebración en el Geodis Park.

Con la paridad en el marcador, el desenlace del encuentro estaba totalmente abierto. Nashville fue más arriba y se acercó a la portería de Callender, quien respondió. En el otro arco, Messi aparecía poco, pero cuando lo hacía generaba riesgo de inmediato. Tuvo un remate con su pie zurdo que dio en un poste. Ambos pudieron ganarlo en los 90′, pero el 1-1 no se movió y el título se definiría en los penales.

Messi abrió la tanda y acertó. El Inter tuvo la chance de convertir los cinco y ganar. Pero Ulloa falló el quinto remate y estiró la definición. Llegaron a ponerse 9-9 y los arqueros tuvieron que rematar. Callender se erigió como la figura, porque convirtió su tiro y atajó el de su colega, para sellar la victoria.

El ex Barcelona y PSG alcanzó el título número 44 en su carrera, erigiéndose en el futbolistas más ganador. Supera el registro de Dani Alves, que se quedó en 43.

Pasada la definición de hoy, Messi y compañía van por otra. El próximo miércoles, el Inter tiene la semifinal de la US Open Cup (el equivalente a la Copa Chile) ante Cincinnati. De avanzar, tendrá la definición por el título en septiembre, ante Houston Dynamo o Real Salt Lake. Para el siguiente fin de semana, está previsto que la Pulga pueda debutar en la MLS, cuando su escuadra deba jugar ante New York Red Bulls.