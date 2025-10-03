SUSCRÍBETE
El Deportivo

Un negocio inesperado: el millonario cheque que pide la madre de Lamine para cenar con ella

Entre 170 mil y 900 mil pesos cuesta una salida con Sheila Ebana, la progenitora del futbolista del Barcelona.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica

Pagando entre 150 y 800 euros, o sea, entre 170 mil y 900 mil pesos chilenos, algunos fanáticos tendrán la oportunidad de cenar con Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, en la “Football Fans Christmas Party” que se celebrará en Londres. La invitación, difundida por la empresa organizadora JEN C Events, asegura: “No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo”.

Los asistentes podrán disfrutar de un cóctel de bienvenida, un menú de tres platos, música en vivo con DJ y, en los paquetes más caros, barra libre y la posibilidad de fotografiarse con Sheila Ebana. El evento, con aforo para 400 personas, está restringido a mayores de 18 años, y Yamal no estará presente, ya que ese día juega el Barcelona contra el Celta de Vigo.

La iniciativa, en pleno auge de la exposición mediática del futbolista, vuelve a generar cuestionamientos. Además, se dio a conocer justo tras las polémicas declaraciones de su padre, Mounir Nasraoui, quien recientemente afirmó que vive “de su hijo” y se mostró orgulloso de ello.

Yamal, de 18 años, es considerado una de las mayores promesas del fútbol mundial. Su capacidad goleadora, gambetas y facilidad para eludir rivales le han valido elogios de figuras como Zinedine Zidane: “Nunca había visto algo así en mi vida”, declaró el exvolante francés. Sin embargo, el delantero del Barcelona ha estado en el centro de la atención por motivos ajenos al rendimiento deportivo.

Las polémicas de Yamal

Su irrupción en el mundo del espectáculo comenzó en junio, cuando se publicaron imágenes junto a la influencer Fati Vázquez, 12 años mayor que él, y su comentada fiesta de cumpleaños con más de 200 invitados entre streamers, influencers y artistas. La polémica creció cuando la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas denunció que Yamal habría contratado a personas con enanismo para animar la celebración, calificando el hecho de denigrante. En las últimas semanas ha sido mediática su relación con la cantante argentina Nicki Nicole.

En el entorno del Barça, hay quienes suavizan las críticas. El portero Wojciech Szczesny defendió al joven talento, comparándolo con Neymar: “Su manera de ver el fútbol y la vida es parte de lo que lo hace especial… con ese tipo de talentos, no hay que pisar el freno muy fuerte. Su alegría es contagiosa”.

La figura del padre de Yamal, Mounir Nasraoui, también se mantiene en el foco mediático. Activo en redes sociales, no esquiva declaraciones polémicas, como cuando cuestionó la decisión del Balón de Oro o difundió fotos históricas de su hijo con Messi.

Entre cenas con familiares, exposiciones mediáticas y polémicas públicas, Lamine Yamal se consolida como un talento indiscutido, pero también como un personaje cuyas acciones fuera de la cancha generan tanto interés como su fútbol. La “Football Fans Christmas Party” con su madre refleja, quizás, la compleja relación entre la fama deportiva y la atención mediática que lo rodea, donde incluso su círculo se transforma en parte del espectáculo.

